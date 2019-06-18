Son dakika: Yeni askerlik sisteminde son durum: Askerlik düşecek mi?

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz’da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. Genel Kurul, Askeralma Kanunu Teklifi’nin görüşmelerini yarın ve perşembe günü sürdürecek, tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak. Cumhurbaşkanı’na askerlik süresini indirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE NELER VAR?

Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.

Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.

Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.

Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak.

Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.

Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkân.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 AYDA BİR ZAM YAPILACAK

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.