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Yozgat seçim sonuçları belli oldu! İşte Yozgat Belediye Başkanı

31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçları belli oldu. Yaklaşık olarak 430 bin kişinin yaşadığı Yozgat'ta seçimi kazanan parti resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. İşte Yozgat Belediye Başkanı seçimi sonuçları...

23:57 -
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Yozgat seçim sonuçları belli oldu! İşte Yozgat Belediye Başkanı

Yozgatlı vatandaşlar bu sabah itibari ile demokrasi haklarını kullanmak adına sandık başlarındaki yerlerini aldı.  Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat Belediye Başkanı belli oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yozgat'ta belediye başkan adayı olarak gösterilen adayların oy oranları ve detaylar…

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

Yozgat İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Celal Köse AK Parti AK Parti 17.259 % 41,12
KAZIM ARSLAN KAZIM ARSLAN 14.922 % 35,55
Mehmet Erdemir MHP MHP 6.653 % 15,85
Metin Özışık İyi Parti İyi Parti 1.628 % 3,88
BTP BTP 516 % 1,23
BEKİR KORKMAZ BEKİR KORKMAZ 364 % 0,87
Saadet Partisi Saadet Partisi 208 % 0,50
TKP TKP 137 % 0,33
Diğer Diğer 125 % 0,30
Abdullah Doğan DP DP 108 % 0,26
DSP DSP 49 % 0,12
Yozgat İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 96.407%45,92
MHP MHP 61.825%29,45
CHP CHP 18.612%8,87
İyi Parti İyi Parti 18.240%8,69
BBP BBP 10.182%4,85
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.819%0,87
Diğer Diğer 1.570%0,75
DP DP 643%0,31
Vatan Partisi Vatan Partisi 342%0,16
DSP DSP 272%0,13
BTP BTP 27%0,01

YOZGAT 2014 YEREL SONUÇLARI NASIL SONUÇLANMIŞTI?

2014’te %56.2 oy alan AKP adayı Kazım Arslan kazandı. MHP adayı Uğur Bektaş ise %38.2’lik oy oranıyla ikinci oldu.

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