Yozgat seçim sonuçları belli oldu! İşte Yozgat Belediye Başkanı

Yozgatlı vatandaşlar bu sabah itibari ile demokrasi haklarını kullanmak adına sandık başlarındaki yerlerini aldı. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat Belediye Başkanı belli oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yozgat'ta belediye başkan adayı olarak gösterilen adayların oy oranları ve detaylar…

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

Yozgat İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 96.407 %45,92 61.825 %29,45 18.612 %8,87 18.240 %8,69 10.182 %4,85 1.819 %0,87 1.570 %0,75 643 %0,31 342 %0,16 272 %0,13 27 %0,01

YOZGAT 2014 YEREL SONUÇLARI NASIL SONUÇLANMIŞTI?

2014’te %56.2 oy alan AKP adayı Kazım Arslan kazandı. MHP adayı Uğur Bektaş ise %38.2’lik oy oranıyla ikinci oldu.