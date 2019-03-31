Yozgat seçim sonuçları belli oldu! İşte Yozgat Belediye Başkanı

Yozgatlı vatandaşlar bu sabah itibari ile demokrasi haklarını kullanmak adına sandık başlarındaki yerlerini aldı. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat Belediye Başkanı belli oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Yozgat'ta belediye başkan adayı olarak gösterilen adayların oy oranları ve detaylar…
YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI
|Yozgat İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Celal Köse
|AK Parti
|17.259
|% 41,12
|KAZIM ARSLAN
|14.922
|% 35,55
|Mehmet Erdemir
|MHP
|6.653
|% 15,85
|Metin Özışık
|İyi Parti
|1.628
|% 3,88
|BTP
|516
|% 1,23
|BEKİR KORKMAZ
|364
|% 0,87
|Saadet Partisi
|208
|% 0,50
|TKP
|137
|% 0,33
|Diğer
|125
|% 0,30
|Abdullah Doğan
|DP
|108
|% 0,26
|DSP
|49
|% 0,12
|Yozgat İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|96.407
|%45,92
|MHP
|61.825
|%29,45
|CHP
|18.612
|%8,87
|İyi Parti
|18.240
|%8,69
|BBP
|10.182
|%4,85
|Saadet Partisi
|1.819
|%0,87
|Diğer
|1.570
|%0,75
|DP
|643
|%0,31
|Vatan Partisi
|342
|%0,16
|DSP
|272
|%0,13
|BTP
|27
|%0,01
YOZGAT 2014 YEREL SONUÇLARI NASIL SONUÇLANMIŞTI?
2014’te %56.2 oy alan AKP adayı Kazım Arslan kazandı. MHP adayı Uğur Bektaş ise %38.2’lik oy oranıyla ikinci oldu.
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