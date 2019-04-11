Yusufeli’nde son durum! Yusufeli’nde yeniden seçim ne zaman yapılacak?

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ilk sayımlarında Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. İtiraz üzerine yeniden yapılan sayımda bu kez AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla seçimi önde tamamladı. Daha sonra CHP'liler, 5 oy pusulasının kayıp olduğunu iddiasıyla itirazda bulundular. CHP’nin itirazı üzerine YSK Artvin’in Yusefeli ilçesinde seçimleri iptal etti. Seçim 2 Haziran’da tekrar edilecek.

YENİDEN SEÇİM 2 HAZİRAN’DA

CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK'ya iki ayrı başvuruda bulundu. CHP'nin yaptığı itirazın ardından YSK seçimin iptaline karar verdi. Karara göre, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek. CHP'li aday Barış Demirci, “YSK'ya başvurumuz lehimize olumlu sonuçlandı. Seçimler iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek. Henüz iptalin gerekçeli kararı elimize ulaşmadı. Kararı bekliyoruz” dedi.