Zonguldak’ta 31 Mart Yerel Seçimi’ni kazanan isim belli oldu… İşte, oy oranları…

Yaklaşık 600 bin nüfusun yaşadığı Zonguldak’ta 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları belli oldu. Ereğli, Devrek gibi büyük ilçelerin de olduğu Zonguldak’ta toplam 242 sandık bulunuyordu. 2014 yılında yapılan seçimlerde CHP’li Muharrem Akdemir başkan seçilmişti. Zonguldak’ta Millet İttifakı’nın adayı CHP’den Şenol Şanal oldu. AKP’nin adayı Ömer Selim Alan, MHP’nin adayı Hamdi Ayan, Saadet Partisi’nin adayı Mehmet Yaman, DSP’nin adayı Nurhan Başoğlu, BTP’nin adayı Serkan Yurttaş, Demokrat Parti’nin adayı Hamza Kara, TKP’nin adayı ise Ahmet Günaydın’dı.İşte Zonguldak seçim sonuçları ve oy oranları…

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 365.009 %41,47 211.654 %24,05 173.454 %19,71 41.962 %4,77 26.085 %2,96 25.582 %2,91 12.393 %1,41 4.702 %0,53 3.905 %0,44 1.859 %0,21 1.691 %0,19 1.501 %0,17

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde AKP yüzde 45,06, CHP ise 30,93 oranında oy almıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde ipi göğüsleyen isim …’den … oldu. … oy aldı. İkinci sırada ise … oy oranıyla, …. oldu.