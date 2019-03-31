Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zonguldak’ta 31 Mart Yerel Seçimi’ni kazanan isim belli oldu… İşte, oy oranları…

Zonguldak seçim sonuçlarına göre CHP ve AKP arasında geçen yarışta oy oranları belli oldu. Kim önde merak edilen Zonguldak seçim sonuçları vatandaşların merak konusu oldu. Zonguldak'ta kim önde, kim kazandı merak edenler için seçim sonuçları...

23:53 -
Haberler Gündem
Zonguldak’ta 31 Mart Yerel Seçimi’ni kazanan isim belli oldu… İşte, oy oranları…

Yaklaşık 600 bin nüfusun yaşadığı Zonguldak’ta 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları belli oldu. Ereğli, Devrek gibi büyük ilçelerin de olduğu Zonguldak’ta toplam 242 sandık bulunuyordu. 2014 yılında yapılan seçimlerde CHP’li Muharrem Akdemir başkan seçilmişti. Zonguldak’ta Millet İttifakı’nın adayı CHP’den Şenol Şanal oldu. AKP’nin adayı Ömer Selim Alan, MHP’nin adayı Hamdi Ayan, Saadet Partisi’nin adayı Mehmet Yaman, DSP’nin adayı Nurhan Başoğlu, BTP’nin adayı Serkan Yurttaş, Demokrat Parti’nin adayı Hamza Kara, TKP’nin adayı ise Ahmet Günaydın’dı.İşte Zonguldak seçim sonuçları ve oy oranları…

Zonguldak İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ömer Selim Alan AK Parti AK Parti 25.011 % 42,22
CHP CHP 22.904 % 38,66
MHP MHP 9.096 % 15,35
Diğer Diğer 1.484 % 2,50
Saadet Partisi Saadet Partisi 469 % 0,79
DSP DSP 163 % 0,28
DP DP 54 % 0,09
TKP TKP 43 % 0,07
BTP BTP 20 % 0,03
Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 365.009%41,47
AK Parti AK Parti 211.654%24,05
MHP MHP 173.454%19,71
İyi Parti İyi Parti 41.962%4,77
Saadet Partisi Saadet Partisi 26.085%2,96
HDP HDP 25.582%2,91
BBP BBP 12.393%1,41
DP DP 4.702%0,53
DSP DSP 3.905%0,44
BTP BTP 1.859%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.691%0,19
TKP TKP 1.501%0,17

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI 

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde AKP yüzde 45,06, CHP ise 30,93 oranında oy almıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde ipi göğüsleyen isim …’den … oldu. … oy aldı. İkinci sırada ise … oy oranıyla, …. oldu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more