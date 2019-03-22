Abdülkadir Kırmızı Kimdir

Abdülkadir Kırmızı 1958 yılında Adıyaman'da doğdu. Lisans eğitimini Uşak Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı. Kırmızı, çeşitli illerde ve Adıyaman'a bağlı okullarda 12 yıl Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğiyle okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Kırmızı, 1994-2004 yılları arasında toplam 10 yıl Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Abdülkadir Kırmızı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İyi Parti’den Adıyaman Belediye Başkan Adayı oldu.