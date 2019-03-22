Ahmet Sami Kutlu Kimdir

Avukat Ahmet Sami Kutlu, 1970 Kütahya doğumludur. 1987 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden, 1991 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yedek subay olarak vatani görevini tamamlamadıktan sonra 1994 yılından beri Kütahya'da serbest avukatlık yapmaktadır. Kütahya İmam Hatip Lisesi Koruma Derneğinde iki dönem başkanlık, Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı Mütevelli Heyetinde olup, halen başkan vekilliği görevine devam etmektedir. Kütahya Yardımeli Derneği kurucu üyesi, AK Parti'den Belediye Meclis üyeliği yaptı. Birlik Vakfı'nın, Kütahya Kurucu İl Başkanlığını yapan Kutlu, son olarak AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevini sürdürmektedir. Ahmet Sami Kutlu, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Kutlu, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.