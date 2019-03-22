Ahmet Türk Kimdir

Ahmet Türk, 1942 yılında Mardin’de doğdu. 1973’te Demokratik Parti’den Mardin Milletvekili olarak seçilen Türk, daha sonra buradan istifa ederek CHP’ye katıldı ve 1980 yılına kadar siyasi hayatına burada devam etti. 1987 yılında SHP’ye katılan Türk, 1989 yılında Paris’te düzenlenen Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle SHP’den ihraç edildi. Ahmet Türk, 2009 yılında kapatılan DTP’nin kurucularından olmuştur. 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise giren Türk, kurucusu olduğu DTP 2009 yılında kapatılınca milletvekilliği düştü. 2014 yılında BDP’nin desteği ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Türk, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı oldu.