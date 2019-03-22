Mehmet Canpolat Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı olan Mehmet Canpolat, 1979 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Şanlıurfa’da tamamlayan Canpolat, 2001 yılında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi’den mezun oldu. 2002 yılında askerlik görevini Ankara’da yedek subay olarak yaptıktan sonra kardeşleriyle birlikte inşaat sektörü, kuyumculuk ve kendi mesleği olan veteriner hekimlik yaptı. 2003-2009 yılları arasında, AK Parti İl Gençlik Kollarında iki dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Canpolat, 2009-2014 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İlçe Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2014 yılından sonra da AK Parti çatısı altında ilçe başkanlığı görevi yürüten Canpolat, evli ve üç çocuk babasıdır. Mehmet Canpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayıdır.