Recep Ak Kimdir

1970 yılında Ayancık Ömerdüz Köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, Orta öğrenimini Ayancık İmam-Hatip Lisesfnde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü ve İşletme Fakültesini bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ayancık İlçe Müftülüğünde 1990 yılından 2009 yılına kadar Din Görevlisi, 2014 yılına kadar ise İdari Mali İşler sorumlusu v.h.k.i olarak çalıştı. Bu süreç içerisinde Almanya Münih Din Hizmetleri Ataşeliği emrinde bir yıl Almanya'da görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.2014 yılında Adalet Ve Kalkınma Partisinden Ayancık Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Aynı yıl Ekim ayında Ayancık Devlet Hastanesi İdari Ve Mali İşler Müdürlüğüne atandı. Recep Ak 12 Kasım 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden tekrar Ayancık Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Recep Ak evli ve üç çocuk babasıdır. Recep Ak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı oldu.