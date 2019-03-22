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Rıfat Özer Kimdir

AK Parti Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı Rıfat Özer

10:28 -
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Rıfat Özer Kimdir

1976 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayıp üniversite eğitimi içiin Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'ne başlayarak eğitim almıştır. Ardından Eskişehir Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Yönetim Organizasyon Bölümünde okudu.

Güneysu İlim Yayma Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkan Yardımcılığı, Güneysu Belediyesi Meclis Üyeliği ve Güneysuspor Kulübü Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Rize İli, Güneysu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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