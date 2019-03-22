Selim Utku Gümrükçü Kimdir

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP’den İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı olan Selim Utku Gümrükçü, 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Gümrükçü, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Siyasete 18 yaşında CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak başlayan Gümrükçü, 1999-2017 yılları arasında CHP’de İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı gibi çeşitli görevler aldı. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Selim Utku Gümrükçü, 2004-2006 Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazar, 2008-2013 Haftalık Dönemeç Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve yazar, 2002-2004 Radyo Dokuz Eylül Haber Analiz programı yapımcısı ve sunucusu olarak görev yaptı.