Tolga Tosun Kimdir

CHP’nin Bandırma ilçesi belediye başaknı adayı olan Tolga Tosun, 1980 yılında Bandırma'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bandırma'da tamamladı ve 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tosun Avukatlık Bürosu’nda avukat olarak görev yapan Tosun aynı zamanda inşaat alanında faaliyet şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2011'den bu yana il ve ilçe delegelikleri, 2014'den itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, 2009 yılı itibariyle Bandırma Belediye Meclis üyeliği, 2016 yılından bu yana Bandırma Belediyesi Tarife Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürürken; 2014-2015 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Trafik Komisyonu üyeliği, 2014-2016'da Bandırma Belediyesi İnceleme Araştırma Komisyonu üyeliği, 2009-2014 yıllarında Bandırma Belediyesi Divan Katipliği, 2009-2011'de Bandırma Belediyesi İşçi Disiplin Komisyonu Başkanlığı, 2010-2011, 2011-2012 yıllarında Encümen üyeliği, 2012-2013 yıllarında da İmar Komisyonu Üyeliği, İnceleme Araştırma Komisyonu üyeliği görevlerinde yer aldı. 2013-2014'de Plan Bütçe Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu ve İmar Komisyonunda bulundu. 2009-2014 yıllarında Belediye İç Denetim Komisyonu Başkanlığı ile 2009-2014 yılları arasında 60 gün Belediye Başkan Vekilliği yaptı.2009-2011/2011-2013/2013-2015 dönemlerinde Bandırmaspor Yönetim Kurulu üyeliği, 2015 Bandırma Gücü Gsk üyeliği, 2016 Bandırma Basket üyeliği gibi görevlerde bulundu. Bunların yanı sıra çeşitli vakıf ve derneklere aktif üyelikleri yer alıyor. Tolga Tosun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Balıkesir İli, Bandırma İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.