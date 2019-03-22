Yıldırım Demir Kimdir

1970’te Ardanuç'ta doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimi Ardanuç'ta tamamladı.

1992'de Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu.

1993 yılında Ardanuç Belediyesi'nde Veteriner Hekim olarak göreve başladı.

11 yıllık çalışma hayatı, 28 Mart 2004'deki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardanuç Belediye Başkan adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2003 tarihinde son buldu.

Zaman içerisinde sırasıyla; Belediye Encümenliği, Tüm-Bel Sen İşyeri Temsilciliği ve Artvin Şube Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

Yıldırım Kent Konut Yapı Kooperatifinde kurucu ve başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Ardanuç Belediye Başkanı olarak görev yapan Yıldırım Demir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Ardanuç Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk sahibidir.