Fiat, elektrikli 500 için 788 milyon dolar yatırım yapıyor!

FCA’nın Fiat 500 modelinin üretildiği fabrikası olan Mirafiori’de 500 EV için ilk adımlar atıldı bile. Fiat 500 EV’yi üretecek ilk robotlar kuruldu. FCA Mirafiori fabrikası yılda 80 bin adet Fiat 500 EV üretecek! Üretimin seri olarak 2020 yılında başlayacağı FCA’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki üretimlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Pietro Gorlier tarafından belirtildi. Elektrik motorlu 500 modeli FCA’nın 2021 yılına kadar gerçekleştireceği strateji 5.6 milyar dolarlık stratejinin bir adımı olarak öne çıkıyor.

Gorlier’in açıklamasına göre bu fabrikadaki üretim kapasitesi de artacak!