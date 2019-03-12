Formula 1’de yeni sezon için geri sayım başladı!

Herkesin aklındaki ilk soru Ferrari Mercedes’i yenebilecek mi?

2018 sezonunda takım şampiyon olabilecek en güçlü otomobile sahipti. Bazı takım ve sürücü hataları ise Vettel’in şampiyonluğuna mal oldu diyebiliriz. Ferrari yeni patronu Mattia Binotto’nun takıma olan getirisinin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Takımın Barselona’daki testlerini incelediğimizde ise geçen yıla göre daha iyi olduğunu gördük.

Yeni aerodinamik kuralların etkisi nasıl olacak?

Geçen sezonlarda yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve kurallar, araçların performansına çok fazla etki etmezken maliyetleri arttırmıştı. 2021 yılındaki büyük kural değişimlerine kadar daha ufak tefek değişiklikler olacak. Bu sezon araçlar birbirine daha yakın olacağa benziyor.

Leclerc ve Ferrari durumu

Charles Leclerc Formula 1’deki önemli isimlerden. Farklı bir pilot olduğunu gösteriyor ancak Ferrari’nin de onu yönlendirmesi gerekiyor. Geçen sezon vasat bir başlangıç yapıp sezonu iyiye çevirmişti. Vettel’in düşen performansını düşündüğünüzde Leclerc geleceğin pilotu olarak görülüyor. Diğer yandan Vettel’in kendine gelip yükselme yılı da olabilir aksi halde koltuğu ciddi bir sallantıya girecek.

Çaylaklar neler yapacak?

2019 sezonunda 4 yeni çaylak pilot yer alıyor ve hepsi de iyi geçmişlere sahip.

Lando Norris F2 ikincisi

Antonia Giovinazzi GP2 ikincisi 2016

George Russell F2 şampiyonu

Alexandre Albon F3 üçüncüsü

Alonso olmadan McLaren neler yapacak?

Formula 1 şampiyonlarından Alonso bu sezon yarışmayacak. Geçen sezon takım arkadaşına göre 4 kat daha fazla puan toplayan pilotun bu yıl olmaması takım adına büyük kayıp. Takımın yeni pilotu olan Carlos Sainz Jr. iyi ama henüz podyum başarısına sahip değil. Yanında da F1’de henüz kendini katılamamış çaylak Lando Norris var. Her iki pilotta başarıya aç ama otomobil geliştirme durumunda takımın işi zor gözüküyor.

Honda motoru Red Bull’a iyi gelecek mi?

Yeni sezonun en çok merak edilen sorularından biri bu. Red Bull, Renault motoru kullanmayı bıraktı ve Honda ile anlaştılar. Takımın önemli ismi olan Verstappen, özellikle 2018 sezonunun ikinci yarısında Ferrari pilotlarının üzerinde kurduğu üstünlükle kendini geliştirdiğini söylebiliriz. Eğer Honda’nın da bu noktada motor gelişimi konusunda attığı adım iyi ise Red Bull Racing için iyi bir sezon bizi bekliyor olacak.

Renault ve Ricciardo birlikteliği

Red Bull Racing Renault motorundan vaz geçti evet ama Renault takımına Daniel Ricciardo pilotunu da kaptırdı. Renault motorunu bilen ve takımın birinci pilotu olan Ricciardo takımını yukarıya taşıyabilecek mi, yeni sezonda izleyeceğiz…

2019 sezonunda mücadele edecek takımlar ve pilotlar

Haas F1

Amerikalı ekip Haas yeni aracını Barselona’da piste çıkarttı. Bu pistte yapılacak olan testlerle birlikte takım 100 km mesafe kat etmeyi planlıyor. Takım yeni sezona siyah ve altın sarısında renklerle çıkacak. Takımın yeni otomobilinin adı ise The VF-19!

Haas takımının pilotları ise Romain Grosjean ve Kevin Magnussen. Otomobillerin motoru ise Ferrari tarafından tedarik ediliyor.

Scuderia Toro Rosso

Red Bull’un ikinci takımı olan Toro Rosso genç pilotlara daha çok şans veriyor. Red Bull takımıyla olan anlaşmaları dahilinde Teknoloji bölümünden belirli parçalar alabiliyorlar. Toro Rosso aslında İtalyan bir takım.

Yeni sezonda takım eski sezona yakın renklerle mücadele edecek. Red Bull ile aynı motoru kullanacaklar. Takımın bu sezon yarışacağı otomobilin adı ise STR 14. Pilotları ise Daniil Kvyat ve Alexander Albon!

Williams

Şampiyonadaki iki İngiliz takımdan biri olan Williams takımı, bu sezon FW42 isimli araçlarıyla mücadele edecekler. Barselona’da testleri yapılan otomobilin bazı parçalarında eksiklikler olsa da tamamlandı. Takımda bu sezon Robert Kubica ve George Russell yarışacak.

Renault F1

Fransız takım bu sezon Renault R.S.19 isimli otomobiliyle yarışacak. Marka olarak 2016 yılında F1'e dönüş yapan Renault, her sezon önemli başarılara imza attı ve geçtiğimiz yılı Markalar Şampiyonası'nı 4'üncü olarak tamamladı.

Renault F1 takımı bu sezon siyah ve sarı renkleri tercih etmiş. Takımda bu sezon Nico Hülkenberg ve Daniel Ricciardo yarışacak.

Racing Point

Şampiyonadaki ikinci İngiliz takım olan Racing Point, yarış otomobilinin parçalarını yetiştirme konusunda sıkıntı yaşıyor. Ancak takım Barselona’daki testlere yetişeceğinin açıklamasını da yaptı. Diğer takımlara göre daha yumuşak renklere sahip olan Racing Point, toz pembe ve beyaz renklerini kullanıyor.

Takımda bu sezon Sergio Perez ve Lance Stroll yarışacak.

Mercedes F1

Geride bıraktığımız son 5 sezonda şampiyonlukları silip süpüren takım toplamda hem pilot hem de takım kategorisi olarak 10 şampiyonluk kazandı! Mercedes F1 takımı yeni otomobile W10 adı verdi ve otomobilin renklerinde biraz farklılık var.

Mercedes takımında bu sezon geçen sezon da birlikte yarışan Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas var.

Red Bull F1

Red Bull takımı yeni otomobiline RB15 adını verdi ve Honda motoruyla yeni bir maceraya atıldı. İlk sezonun ardından Renault motoru kullanmaya başlayan Red Bull ilk defa bu yıl motorunu değiştirdi ve Honda ile anlaştı. Şampiyonadaki diğer Red Bull takımı olan Toro Rosso da Honda motoru kullanacak.

Avusturya merkezli takım bu sezon Max Verstappen ve Pierre Gasly ile şampiyonada mücadele edecek.

Ferrari

Formula 1 dünyasının en önemli markası olan Ferrari yeni sezon otomobilinin adını SF90 koydu. İtalyan takımdan ayrılan Raikonen’in yerine genç isim Charles Leclerc geldi. Genç pilotun takım arkadaşı ise Sebestian Vettel.

Vettel ve Leclerc arasında nasıl bir uyum olacağı ve Ferrari’nin bu durumu nasıl yöneteceği en çok merak edilen konular arasında. Vettel’in performansının gerilemeye başladığını söyleyen Formula 1 editörleri, bir çıkış yakalayabileceğini de fikirlerine ekliyor.

Alfa Romeo Racing (Sauber)

Eski Sauber takımı bu sezon Alfa Romeo Racing olarak sezonda mücadele edecek. Motorunu Ferrari’den alan takım aslında İsviçre ve İtalyanların karışımı bir halde. Takımın pilotları ise Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi.

McLaren

İngiliz takımın yeni sezondaki otomobilinin adı MCL34. F1 tarihinin en başarılı takımlarından biri olan McLaren, 2019 sezonuna Renault motorlu otomobiliyle katılacak. Takımın pilotları ise Carlos Sainz ve Lando Norris.

Formula 1’in efsanevi takımlarından biri olan McLaren, yeni sezonda Renault motorlarını kullanacak. Honda ile olan birlikteliklerinde istedikleri sonuçları alamayan takım Renault’un motor konusunda yaptığı açıklamalardan memnun.

Takımlardan sonra gelelim Formula 1’in 2019 yılı takvimine;