Günümüzde satın alınabilecek en güçlü üzeri açık otomobiller!

Kış mevsiminin en soğuk dönemlerini yaşadığımız bugünlerde içinizi ısıtacak otomobilleri sizlerle paylaşmak istedik. Bu haberimize konu olan modellerin ortak noktaları ise hem üstleri açık hem de V12 silindirli motorlara sahip olmaları. Aralarında en çok dikkat çeken ise Pagani Huayra Roadster! Bu otomobilden toplamda 100 adet üretilecek ve daha üretimi tamamlanmadan hepsi satıldı bile...

– Aston Martin Vanquish Volante

İngiliz süper spor otomobil üreticisi Aston Martin’in en önemli modellerinden biri olan Vanquish, şık ve sportif tasarımıyla V12 motorun buluştuğu önemli üzeri açık versiyonlu otomobiller arasında. AM29 kodlu V12 motoru sayesinde otomobil 576 beygir güç üretiyor. Bu sayede 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 3.8 saniye gibi inanılması güç bir sürede oluyor. Bu otomobilden Türkiye’de de satın alabilirsiniz… Aston Martin DBS Superleggera’nın üzeri açık versiyonu günümüzde bulunmadığı için bu otomobil listedeki yerini almıştır.

– Lamborghini Aventador S Roadster

Ünlü İtalyan süper spor üreticisi Lamborghini’nin ürün gamında en önemli modellerinden biri olan Aventador’a merhaba deyin. Otomobil 6.5 litrelik V12 motora sahip. Bu motor 740 beygir güç üretiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan bu araç 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 347 km/s! Aventador S Roadster’dan ülkemizde de satın alabilirsiniz…

– Mercedes-AMG S65 Cabriolet

Alman otomotiv devi Mercedes’in dünya tarafından kabul görmüş sedan modeli olan S Serisi’nin iki kapılı versiyonuna merhaba deyin! S Serisi bu kasa tipiyle ilk önce coupe yani üstü kapalı olarak çıktı sonrasında ise kumaş tavanlı versiyonla tanıştık. Şimdi ise bu kumaş tavanlı versiyonun en hızlısı aramızda. S65 Cabriolet markanın AMG departmanı tarafından geliştirilen V12 Bi-Turbo motora sahip. Bu motor 630 hp güç ve tam 990 Nm tork üretiyor. Mercedes-AMG S65’in en önemli özelliği ise sportiflikle konforu bir arada sunan nadir modellerden biri olması!

– Pagani Huayra Roadster

O aslında bir otomobil değil, sanat eseri… Pagani, İtalyan bir butik otomobil markası. Ürettiği otomobiller kişiye özel ve oldukça farklı nadir olan modeller. Huayra ise markanın modelleri arasında öne çıkan bir otomobil. Karbon fiber gövdesi sayesinde oldukça dikkat çeken bir tarzda. Huayra Roadster’ın kalbinde Mercedes-AMG imzalı özel olarak geliştirilmiş V12 motor yatıyor. 6 litre hacminde olan bu motor 764 beygir güç ve 1000 Nm yakın tork değerine sahip. Huayra Roadster markanın ilk üzeri açık modeli, eğer bu otomobilden satın almak isterseniz üzgünüz ki istediğiniz olmayacak. Çünkü otomobilden sadece 100 adet üretilecek ve hepsi şu anda satılmışdurumda. Fiyatı ise Amerika’da 2.4 milyon dolar!

– Rolls-Royce Dawn

Markanın en güncel modeli olan Dawn’a merhaba deyin. Eğer ülkenin en güzel evlerinden birinde oturuyor ve güzel de bir yatınız varsa Dawn tam size göre bir otomobil. El yapımı lüks üzeri açılan otomobil 6.6 litrelik twin-turbo V12 motora sahip. 563 beygir güç ve 820 Nm tork üreten bu motor Dawn’ı 0’dan 100 km/s hıza 4.9 saniyede ulaştırıyor. Rolls-Royce’nin Wraith Coupe modelinin yerine gelen bu otomobil o modele göre yüzde 80 yeni gövde panelleriyle geliştirilmiş. 6 katmandan oluşan kumaş tavanın açılması 20 saniye sürüyor ve kişiselleştirme özelliklerinde bu otomobil sınır tanımıyor. Rolls-Royce Dawn’dan Türkiye’de de satın alabilirsiniz.