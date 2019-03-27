Kış lastiği ve yaz lastiği arasındaki farklar

-KULLANIM KOŞULLARI

Kış lastikleri +7 derece hava sıcaklığının altında daha iyi tutunma sağlayan, daha çabuk ısınan hamura sahip olan lastiklerdir. Yaz lastiklerinde ise +7 derecenin üzerindeki hava koşullarına göre daha geç ısınan ve hava sıcakken ıslak ve kuru zeminde, daha kısa fren mesafesi ile durmanızı sağlayan hamura sahip olan lastiklerdir.

-KILCAL KANALLAR VE SU TAHLİYESİ

Kış lastiği üzerinde bulunan kılcal kanallar lastiğin özellikle karlı ve yumuşak zemine daha iyi tutunmasını, zeminde temas ettiği suyun daha iyi tahliye edilmesini sağlar. Bu sayede kış lastikleri kışın daha iyi tutunmanızı sağlar. Yaz lastiklerinde ise kılcal kanalların yerine daha kalın kanallar vardır. Bu kanallar sayesinde kuru zeminde yere temas eden yüzey daha fazladır. Islak zeminde de su tahliyesini daha iyi biçimde gerçekleşir.

-HAMUR FARKI

Aslında kullanım koşullarında da bir kısmından bahsettiğimiz bu fark, kış lastiklerinin kullanımının hava ve yer sıcaklığına bağlı olarak daha çabuk ısınmasını sağlarken, yaz lastiklerinde de daha geç ısınmasını sağlıyor. Bu sayede soğuk havada daha çabuk ısınan lastik daha iyi bir yol tutuş ve sürüş güvenliğini kullanıcısına sunuyor. Yaz mevsiminde ise daha sıcak olan zemine daha geç ısınarak direnç gösteren yaz lastikleri sürüş esnasında mevsimi haricinde lastik kullanımına göre daha güvenli bir sürüşü kullanıcısına sunuyor.

-DURMA MESAFESİ

Her iki lastikte ait olduğu hava koşullarında size daha iyi durma mesafesini sunar. Yaz lastikleriyle kış koşullarında durma mesafeniz artarken, kış lastikleriyle de yazın durma mesafeniz hatta yol tutuş kabiliteyiniz azalır.

-SÜRÜŞ KONFORU

Mevsimine göre lastik kullanımı sürüş güvenliğinin yanında sürüş konforunuza da doğrudan etki eder. Kış koşullarında yaz lastikleri kullanıyorsanız bunu pek fazla hissetmeseniz de yaz mevsiminde kış lastiği kullanmak her kullanıcının hissedeceği konfor eksikliklerini yaşatır. Örneğin kış lastikleri yazın daha fazla gürültü çıkarır ve kabinde bu gürültüyü duyabilirsiniz. Ayrıca viraj dönüşlerinde ve manevralarda lastik sesi daha fazla çıkar. Bu detaylar sürüş konforunuzu etkileyen temel faktörlerdir.

Bu detayların haricinde ise mevsimine göre lastik kullanımı tüketiciye daha uzun ömürlü lastik kullanma imkanı sunuyor. Senede iki farklı lastik kullanımı lastiklerinizin ömrünü doğrudan uzatıyor.

Mevsimine göre lastik kullanmamak

Yaz lastiklerini kışın kullanmak lastiklerin ömrüne direkt olarak zarar vermezken sürüş güvenliğinizi etkileyen en temel faktör oluyor. Kış koşullarında yaz lastiklerinin yola tutunması daha az olduğu için viraj dönüşlerinde, fren yapma ve durma sırasında aracın kaymasına sebep olabilir. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmak ise yol tutuş, fren yapma ve durma mesafenizi olumsuz olarak etkiler. Bunun yanında lastiğin ömrünü yarı yarıya azaltır.