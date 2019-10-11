Mercedes’ten ekim ayına özel kampanya

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Yeni C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180.000 TL kredi tutarına, Yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159.500 TL kredi tutarına bu aya özel 12 ay vadede %0,79 faiz oranı, 24 ay vadede %1,09 faiz oranı, 36 ay vadede ise %1,19 faiz oranından yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar %0 faiz, 36 aya kadar ise %0,39 faiz oranı sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ekim ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 225.500 TL kredi tutarına 12 ay vadede % 0,99 faiz oranı, 24 ay vadede %1,09 faiz oranı, 36 ay vadede ise % 1,19 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, Yeni CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 12 ay vadede %0,89 faiz, 24 ay vadede %1,09 faiz, 36 ay vadede ise %1,19 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0,49 faiz avantajından faydalanabilirler.

Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter'e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4×4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

2. El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel %1,24 faiz oranı ve 1.970 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Mercedes-Benz Kamyon Kampanyaları

Araç + kasko kampanyası (TL)

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2017-2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonu modelleri için Ekim ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler ve şahıs firmaları için; 300.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade ve %0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

Ayrıca OM457 ve OM501 motorlu kamyonlara sahip müşteriler; yağ filtresi, su ayırıcı filtre, yakıt filtresi, hava kurutucu filtre, hava filtresi, motor yağı ve işçiliği kapsayan kampanya ile araçlarının bakımını toplamda 1.750 TL'ye yapabilirler.