Nissan ve Europcar’dan iş birliği

Nissan, operasyonel kiralama sektörünün dışında, müşterilerinin daha kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kısa dönem kiralama sektöründe de dikey büyüme metodu ile yeni hedeflere yöneliyor. Bireysel, kurumsal ve iç-dış turizm müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrı ayrı müşteri grupları ile kısa ve uzun vadeli kiralama sektöründe rekabetçi ürün sunmaya devam eden Nissan ile bu konuda 2019 yılında Avrupa’nın en büyük kiralama şirketi olan Europcar güçlerini birleştirdi.

Nissan'ın rekabetçi ürün gamı ile Europcar'ın 70 yılı aşkın tecrübesini ve operasyonel gücünü bir araya getiren iş birliği, araç kullanıcılarına alternatif çözümler üreterek sektöre yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Europcar Türkiye, gelenekselin dışına çıkan yaratıcı teknoloji çözümleri ile vermiş olduğu hızlı ve güvenilir teknolojik hizmetler sayesinde müşterileri ile talep ettikleri araçları en hızlı ve pratik şekilde bir araya getiren kiralama markası olarak öne çıkıyor.

Nissan Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Emre Doğueri; yaptıkları iş birliğini hem perakende müşteri kanalında hem de potansiyel kiralama müşterileri için çok önemli bir tanıtım fırsatı olarak gördüklerini ifade ederken, “Nissan olarak marka iş birlikleri ile yenilikçi girişimlere yatırım yaparak, özellikle kullanıcıların mobilite gereksinimlerini karşılama hedefi doğrultusunda markamızı her gün ileriye taşımak istiyoruz” dedi. Türkiye'de pazarın daralmasına rağmen hedeflerine ulaşmak konusundaki iradelerinin hiç değişmeyeceğini vurgulayan Doğueri, özellikle filo müşterilerinin operasyonel maliyetlerini düşürecek yeni projeleri pazara sunacaklarını ve bu müşteri segmentlerinde de NISSAN'ı daha çok tercih edilen marka haline getireceklerini belirtti.

Birincil hedeflerinin müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu aktaran Doğueri, “Nissan markasının yanına, kaliteli hizmet anlayışıyla sektörde fark yaratan Europcar'ın gücünü katarak, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ ve kurumsal müşterilerimize ulaşıp, bu alandaki etkinliğimizi artırmayı istiyoruz.” diye ekledi.

Filoya 1.000 Nissan takviyesi

Europcar Türkiye Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, dört ay önce başlayan bu iş birliği ve yatırım kararı için pazarın ve ekonominin tüm koşullarının tek tek simülasyonunu yaparak karar aldıklarını vurgularken, Nissan’ın perakende müşterileri tarafından çok beğenilen ve ikinci el pazarında da değer kaybı en az olan markalardan biri olmasının büyük etkisi olduğunu belirtti. Toplamda bin Nissan araç alımını kapsayan iş birliğini hem 2019 sonuna kadar hem de uzun vadede geliştirmek istediklerini söyleyen Fidan, Nissan'ın kendilerine sağladığı satın alma koşullarının ve yüksek yatırım geri dönüşünün bu kararlarında etkili olduğunun altını çizdi. Fidan, Nissan’ın yeni araç satışlarında dikkatle uyguladığı stratejilerinin, markanın ikinci el piyasasında da yatırımcısına kazandıran marka konumunu sürdürmesinin de belirleyici olduğunu dile getirerek, yeni bir markayı araç parklarına dahil etmekten duydukları memnuniyeti müşterileri nezdinde de ölçerek yatırımlarını daha da büyütme kararı verebileceklerini kaydetti.

Europcar'ın Türkiye’de 75 farklı noktada hem yerli hem de yabancı misafirlerine hizmet sunduğu ifade eden Fidan, 2019 yıl sonunu her şeye rağmen yine büyüme ile kapatacaklarını, 2020 yılına ise umutla baktıklarını belirtti.

Connected Car ve Nissan Intelligent Mobility (NIM) buluşması

Tüm dünyada kiralama sektöründe yenilikçi yatırımlarına devam eden Europcar'ın Türkiye'de ilk kez uygulanan “Connected Car” uygulaması ile Nissan'ın mobilitenin geleceği için odak noktası olarak belirlediği ve bünyesinde birçok ileri teknolojiyi barındıran Nissan Intelligent Mobility vizyonunun yollarının kesiştiği bu iş ortaklığında, Europcar filosundaki bütün araçlara entegre edilebilen “Drivee” teknolojisi sayesinde sürücülere, kaza, sağlık sorunu ya da araç arızası durumlarında acil desteğin yanı sıra concierge hizmeti de sunulacak.