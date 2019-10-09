Skoda’nın gizli kahramanı : Karoq

Karoq, Skoda’nın Yeti modelinin yerine geliştirdiği kompakt SUV modeli. Bu otomobil Yeti’ye göre daha modern çizgilere sahip olan tasarımı, yeni motor ve donanım seçenekleriyle segmentine hızlı bir giriş yaptı.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde markanın elmas diye adlandırılan tasarım diliyle şekillendiğini farlardan, kordon çizgilerinden ve detaylarından fark edebilirsiniz.

Önden otomobile baktığınızda tamponun üst kısmına konumlandırılan sis farları, düz bir çizgiye sahip olan farları ve bu çizgileri destekleyen motor ızgarası size hemen merhaba diyor.

Farlarda yer alan ve en az farların kendisi kadar düz olan gündüz ledleri Karoq’un modern çizgisini korumuş.

Aracın yanına geçtiğinizde ise düz ve temiz bir tasarımın olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Yan profilde en çok dikkat çeken unsur ise otomobilin ön çamurluğundan başlayan omuz çizgisi oluyor.

Karoq’un arkasına geçtiğinizde ise çift parçalı stoplar size merhaba diyor. Yere doğru uzayan arka tamponun difüzör tasarımlı ek parçası da dikkat çekici.

Otomobilin sürücü kapısını açtığınızda ise karşınıza spor otomobillerden alınmış gibi duran ön koltuklar çıkıyor. Sırt ve alt yan destekleri oldukça iyi görünen bu koltuklar sizi gerçekten direksiyon başında

sabit tutabiliyor.

Sürücü koltuğuna oturduğunuzda ise tamamıyla LCD olan gösterge paneli hemen gözünüze çarpıyor. Bu gösterge panelini sürüş karakterinize göre biçimlendirebiliyorsunuz. Konfor, Modern ve Sürüş Bilgi görünümü bunun modları. Bu ekran 10.25 inç boyutunda.

Konsolun ortasına konumlandırılan multimedya ekranı ise hem dokunmatik hassasiyeti olarak hem de konumlandırıldığı bölümle kullanıcıyı yormuyor. BU ekranın boyutu ise 10 inç ayrıca donanım çeşidine göre 8 inç boyutu da var.

Karoq’un üç kollu direksiyonu ise markanın diğer modellerinden tanıdık olan direksiyon. Ayrıca direksiyon üzerinde bulunan kulakçıklar sayesinde vites değişimlerini de buradan yapabiliyorsunuz.

Karoq’un boyutlarına bakacak olursak 4,382 mm uzunluğunda, 1,841 mm genişliğinde ve 1.603 mm yüksekliğinde. Otomobilin aks mesafesi ise 2.638 mm uzunluğunda.

Kompakt SUV olan Karoq’un bagaj hacmi en az 521 litre genişliğinde. Ayrıca otomobilin ağırlığı da 1378 kg olarak belirtilmiş.

Karoq’un motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 4 silindirli 1.5 litrelik aşırı beslemeli TSI motor çıkıyor. Bu motor Vag Grubu’nun yenilediği TSI motoru olarak öne çıkıyor.

ACT özelliği bulunan bu motor sabit bir hızla seyahat halindeyken 2 silindire yakıt akışını kesip tasarruf edebiliyor.

150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor 7 ileri DSG şanzımanla kombine edilmiş. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması bu sayede 8.5 sn olarak gerçekleşiyor.

Karoq fabrika verilerine göre şehir içinde 6.8 lt / 100 km ortalama yakıt tüketimine sahip. Ben aracı kullandığım süre boyunca ise 8.9 lt /100 km’nin altına pek düşemedim.

Karoq ile sürüşe başladığınızda otomobilin sürekli olarak hızlı bir biçimde hareket etmek istemesi sizi kendisine çekiyor. Ancak bunun aracın gaz pedalına alışmanızla direkt olarak ilgisi var diyebilirim. Aslında

alışsanız bile Karoq hem aktarma organı hem de motoruyla çok atak bir otomobil haline gelmiş. Özellikle ıslak zeminde yokuş yukarı durumlarda işiniz zorlaşabiliyor.

Otomobili kullanırken kabin içindeki sessizlik hemen dikkatinizi çekiyor. Ayrıca çift kavramalı şanzıman ve motorun uyumu aracın şehir içi trafikte iyi bir biçimde hareket etmesini sağlıyor. İyi derken konforlu ve

rahatlığından bahsetmek istedim.

Otomobil ülkemizde 1.0 TSI, 1.5 TSI ve 1.6 TDI motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Başlangıç fiyatı ise 176 bin 439 TL olarak belirtilmiş. Test aracımızın donanımında olan bir Karoq almak isterseniz fiyatı 233 bin 400 TL’den başlıyor.