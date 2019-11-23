Spor otomobil ruhuna sahip bir SUV!

Aston Martin'in St Athan, Galler'deki tesislerinde hayata geçirilen DBX, İngiliz tasarım ve mühendisliğinin geldiği son noktayı temsil eden bir otomobil. 2,245 kg ağırlığındaki model, 0-100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı; 291 km/s. Aston Martin'in spor otomobillerinde de kullanıldığı alüminyum gövdesi, hem çok hafif hem de inanılmaz derecede sert. Bu müthiş teknoloji sayesinde DBX, şehirde de off-road'da da çok güçlü ve dinamik.

Standart olarak 48V'lik savrulma önleyici sisteme sahip üçlü adaptif havalı süspansiyon ve elektrik kontrollü adaptif amortisörlerle birlikte gelen Aston Martin DBX'in yüksekliği, çevre koşullarına bağlı olarak 145 mm arttırılıp 50 mm azaltılabiliyor. Bu özellik de sürücüye, her türlü arazi koşullarıyla mücadele edebilme önceliği sunuyor.

DBX’in kalbinde ise Vantage'da bulunan 4.0 litrelik çift turbo V8 motor var. Bu motor, bu modele özel yeniliklerle 550 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Özel olarak geliştirilen egzoz sesi ve silindir kapatma özelliğine sahip motor teknolojik olarak ne kadar ileride olduğunu gösteriyor.

Ürettiği gücü 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile tüm tekerleklerine aktaran araç, aktif diferansiyel kontrolüne ve elektrikli limitli kaydırmalı arka diferansiyele sahip.

Otomobilin içine göz attığınızda ise karşınıza oldukça şık ve lüks bir kabin çıkıyor. Tamamen deri işlemeli koltuklar ve pek çok detay, Alcantara ile de satın alınabiliyor. DBX, kabin boyunca metal, cam ve ahşabın akıllıca kullanımı ile malzemelerin orijinalliğini koruyor. Aston Martin'in kişiselleştirme kanadı “Q'ya” başvurularak aracın orta konsolunu ahşap elemanlarla süslemek mümkün.

İlk tam boyutlu beş koltuk modeline sahip DBX, çok geniş bagaj kapasitesiyle de iddialı (623 litre). DBX'in koltukları dik konumdayken 832 litre hacim sunuyor. Ön kısımda 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi mevcut. Ekrana 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli eşlik ederken Apple CarPlay sistemi ve 360 derecelik kamera da standart donanımlar arasında.

Aston Martin Lagonda Başkanı ve CEO'su Dr. Andy Palmer DBX için, “DBX'in Aston Martin için ne kadar heyecan verici ve önemli olduğunu ‘yeterince' vurgulayamıyorum! Bu güzel SUV, şimdiden şirketimizi yeni alanlara ve ilham verici yönlere taşıdı. DBX ayrıca ‘İkinci Yüzyıl Planı'mızın üçüncü ve son aşamasında önemli bir dönemi işaret ediyor: Yalnızca portföyümüzün vadedilen genişlemesini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Aston Martin'in ikinci üretim tesisindeki bir başlangıcı da müjdeliyor. Bu modeli, uzmanlığımızla oluşturduk ki kadın yöneticilerimiz de dahil olmak üzere tüm danışmanlarımızın paha biçilmez bilgi ve deneyimlerinden de yararlandık. Bu, büyük İngiliz markası için gerçek bir dönüm noktasıdır. İnanıyorum ki DBX, onu gündelik yaşamlarında deneyimleyecek herkesi ödüllendirecektir.” dedi.

Otomobilin fiyatı ise Türkiye distribütörü tarafından 848 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi olarak belirtilmiş. Bu fiyatta 230 bin 895 Amerikan dolarına geliyor.