Türkiye’nin en çok satan otomobilleri

Hafta başında ODD tarafından Ekim ayı Otomobil ve HTA satışları sonuçları açıklandı. Özellikle geçen yıla göre ilk 10 ayda yüzde 32 daralan pazar ekim ayına göre yüzde 127.5 artış gösterdi. Bu artışın sebebi ise 2018 yılının ekim ayında yaşanan ekonomik durum.

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Ekim 2018’de ne olduğunu hatırlarsak, döviz kurları yükselmiş merkez bankası da bu değeri durum karşısında faiz artışına gitmişti. Faiz artışıyla birlikte kredi maliyetleri, zaten yüksek olan otomobil ve hafif ticari araç fiyatlarının üzerine eklenmiş pazar durma noktasına gelmişti. 2018 yılı ekim ayında Otomobil ve HTA satışları toplamda 16 bin 809 adet idi.

Bugüne geldiğimizde ise satış adedi 39 bin 996 adet olarak gerçekleşti. Peki ilk 10 ayda hangi marka en çok satış adedine ulaştı?

Buna ek olarak bir de Türkiye’de en çok tercih edilen modelleri bir araya getirdik.

Markalarda olduğu gibi modellerde de zirveyi Fiat kimseye bırakmadı. Özellikle yaptıkları ek kampanyalarla Egea Türkiye’nin en çok satan otomobili konumunda. Hemen arkasından ise Clio ve Megane geliyor. İlk 5’te yer alan otomobil modellerinin tümünün yerli üretim olması da ayrı bir detay olarak öne çıkıyor.