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Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!

Artan döviz kurları, yüksek vergiler ve yüksek kredi faizleri bugünlerde otomobil sahibi olmayı iyice zorlaştırdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma ise 2019 yılında neredeyse yüzde 50 seviyelerinde... Bu durumu önlemek için otomobil markaları ekstra kampanyalar yaparken devletten de hurda teşviğindeki ÖTV matrah oranlarına bir güncelleme gelmişti. Geçen hafta ise Ak Parti hurdateşviğindeki ÖTV indiriminin 15 bin TL olması için bir torba kanun teklifini sundu. Biz de sizlere hurda teşviğindeki indirimin 15 bin TL olması durumunda satın alabileceğiniz en ucuz otomobilleribir araya getirdik!

Fatih TAN
10:01 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!

2018 yılının yarısından itibaren daralmaya başlayan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu düşüş trendine 2019 yılının 4. ayına kadar devam etti. Mayıs ayı için açıklanacak olan satışların da 30 bin seviyelerinde yani son 15 yılın en düşük seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

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Bu durumun en temel sebeplerine baktığımızda ise karşımıza yüksek döviz kurlarından dolayı artan otomobil fiyatları, ÖTV ve KDV oranlarının yani vergilerin yüksek olması, son olarak da kredi maliyetlerinin yüksekliği öne çıkıyor.

Otomobil satışlarındaki durumun daha olumlu bir hale gelmesi için markalar satın alma kolaylığı olan kampanyalar sunarken devletten de ilk adım ÖTV indirimi olarak gelmişti. 30 haziran 2019 tarihine kadar uzatılan ÖTV’deki 15 puanlık indirimin yanında hurda teşviğindeki sınırları belirleyen vergisiz otomobil fiyatlarında da güncellemeler oldu. Bu sınırların değiştirilmesi ülkemizdeki araç parkının yenilenmesine katkıda bulunacak bir adım olarak sektör tarafından yorumlandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde ise Ak Parti içinde köprü geçiş cezaları affı da bulunana ve bizi en yakından ilgilendiren konu olan hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirimi kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Bu teklifle 10 bin TL olan hurda indirimi 15 bin TL’ye çıkarılacak. Ancak 8 bin TL ve 3 bin TL’lik indirimlerin güncellenip güncellenmeyeceği ise belirsiz.

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Biz de sizlere Türkiye’nin en ucuz otomobillerinin hem 10 bin TL’lik hurda indirimli fiyatını hem de teklifte bulunan 15 bin TL’lik indirimli fiyatını bir araya getirdik.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 10:20 21.05.2019
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