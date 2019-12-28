Volkswagen’den elektrikli otomobil hamlesi

Alman otomotiv devi Volkswagen, otomotiv endüstrisindeki dönüşümüne ayak uydurmak için hazırda üretim yapan Almanya fabrikalarındaki üretim planlamalarını değiştirip tam elektrikli otomobil üretimine hazır hale getirmek için olağan gücüyle çalışıyor.

Aslında sadece Volkswagen değil endüstrisinin önde gelen tüm markaları önümüzdeki 2-3 yıl içinde birden fazla elektrik motorlu modellerini piyasaya sürmek için ellerinden geleni fazlasıyla yapıyor.

Daha önceden 2025 yılında 1 milyon adet elektrikli otomobil üreteceğiz diyen Volkswagen, endüstrideki hareketlilik yüzünden bu hedefini 2023 yılına çekti. Marka Reuters’ın haberine göre böylece 2025 yılında 1.5 milyon adet elektrikli otomobil üretmiş olacak.

Volkswagen 2018 yılında 50, 2019 yılında 70 bin adet elektrikli otomobil üretti. Markanın elektrikli ürün gamını ise ID isminde otomobiller oluşturuyor. ID.3, Volkswagen’in kompakt sınıfta yer alan tam elektrikli otomobili olacak.

TÜRKİYE FABRİKASI NE OLACAK?

Markanın elektrikli otomobil üretimini Almanya’da yer alan Zwickau ve Emden’de yer alan fabrikalarda yapmak istemesi bu tesislerde üretilen Passat modelinin üretiminin hangi bölgeye kaydırılacağı hakkında soru işaretleri oluşturmuştu. Marka Doğu Avrupa’da yer alan Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Türkiye gibi ülkelerden birine Passat ve Skoda markasının Superb modelinin üretimini kaydırmak istiyor.

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Passat üretimi konusunda Türkiye ile yakın bir temasa giren grup Manisa merkezli Volkswagen Turkey isminde bir şirket açılışı da gerçekleştirdi. Yıllık 400 bin adet üretim kapasitesine sahip olması planlanan fabrika için Türkiye’nin Manisa şehri seçilmiş, konuyla alakalı her ne kadar olumlu haberler çıksa da taraflardan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Markanın CEO’su Herbert Diess ve üst düzey yöneticilerden bir bölümü Türkiye’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonu işaret ederek yatırımı askıya aldıklarını duyurmuştu. En son gelen haberlerde ise yatırımın kesin tarihi ve olup olmayacağı Şubat 2020’de açıklanacak.

Ancak Volkswagen belirlediği hedefe erişmek için Türkiye’ye açmayı planladığı fabrikadan vazgeçip, halihazırda olan üretim tesislerinin kapasitesini arttırmakla sonuca ulaşamayabilir. Bu yüzden Volkswagen yatırımı için 2020 yılı Şubat ayı gelmeden kesin bir açıklama duyabiliriz.