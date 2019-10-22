Volkswagen’den Türkiye açıklaması

Türkiye’nin Suriye’ye düzenlendiği sınır ötesi operasyondan dolayı Alman basınında çıkan haberler markanın Türkiye’deki yatırımını erteleyeceği hatta iptal edeceği yönündeydi. Ancak basında çıkan bu haberlere kesin bir açıklama gelmemişti. Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamalarda markanın bu yatırımı değiştirmeyeceği söyleniyordu.

Bugün Volkswagen Üretim Sorumlusu Andreas Tostmann konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Tostmann, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi için şu an beklemedeyiz ama yeni bir yer arayışı içinde de değiliz” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Türkiye'ye fabrika kuruyor! İlk adım atıldı

Volkswagen Almanya’daki Emden Fabrikası’nda üretilen orta-üst segment otomobili Passat için yeni üretim yeri arayışına 2018 yılında başlamıştı. VW’nin planlarına göre Emden Fabrikası’nda markanın yeni jenerasyon elektrikli otomobilleri üretilecek ve bu fabrika tamamen dizayn olarak değişecek. Bu yüzden de Passat için yeni üretim tesisi planları Volkswagen’in gündemini oluşturuyordu.

VW AG çatısı altında bulunan Skoda’nın, Passat ile aynı platforma sahip modeli olan Superb’e talebin artması ve Skoda’nın bu talebi üretim kapasitesinin yetmemesinden dolayı karşılayamaması da bu duruma eklenince Volkswagen yeni tesis için somut adımlar atmak zorunda kaldı.

İLGİLİ HABER VW Türkiye yatırımını erteledi iddiası...

Tüm bu detaylarla birlikte otomotiv devi grup Türkiye’de bir üretim tesisi açıp VW Passat ve Skoda Superb modellerini bu tesiste üretmeyi planlıyor.