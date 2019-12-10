Yanlış yakıt dolumuna özel hizmet!

RS Hasar Çözümleri, “önce onarım” ilkesiyle yanlış akaryakıt dolumu nedeniyle araçlarda meydana gelen hasarlarda, hasarlı parçaları değiştirmek yerine onararak, sigorta şirketlerinin ve akaryakıt istasyonlarının maliyetlerini yüzde 80’e kadar azaltıyor.

Yanlış akaryakıt dolumunda hayati parçalar zarar görüyor



Araçlara yanlış akaryakıt dolumu yapılması halinde, yakıt enjektörleri, yakıt pompası, yakıt filtresi, yakıt sistem boruları, DPF (dizel partikül filtresi), katalitik konvertör, supap sistemi ve yakıt deposu gibi hayati ve yüksek maliyetli parçalar zarar görüyor. Önce onarım ilkesiyle RS Hasar Çözümleri, konusunda uzman ekibiyle hasar gören parçaların değişimi yerine onarımını gerçekleştirerek akaryakıt istasyonlarının ve sigorta şirketlerinin maliyetlerini büyük ölçüde azaltıyor. Otomobil kullanıcıları, yanlış akaryakıt dolumu sebebiyle sigorta şirketlerine ve akaryakıt istasyonlarına başvuruda bulunabiliyor. Konu ile ilgili olarak RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “Bu gibi durumlarda araçlar genellikle yetkili servislere yönlendiriliyor, yetkili servislerde de parçaların onarımı söz konusu değil, direkt değişim yoluna gidiliyor. Biz, değişim yerine onarımın yapılması taraftarıyız. Üstelik kalite kontrolden geçirdiğimiz onarım sonrasında herhangi bir problem olması durumunda tüm servis noktalarımızda geçerli olacak şekilde araç kullanıcılarına garanti veriyoruz. Geçtiğimiz ayda gerçekleştirilen 22 aracın onarımı yetkili serviste yapılsaydı, 682 bin TL ödenecekti, fakat biz 165 bin TL’ye araçların onarımını tamamladık. Özetle sadece 22 araçtaki tasarruf tam tamına 517 bin TL” yorumunda bulundu.