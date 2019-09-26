Yeni BMW 1 Serisi ne zaman Türkiye’de olacak?

MÜNİH/ALMANYA

BMW markasının kompakt sınıftaki en önemli modeli olan 1 Serisi bu yıl yenilendi. 2004 yılında bu sınıfın ilk ürünü olarak lanse edilen otomobil o yıldan bu yana bir 2 makyaj ve 1 kasa değişimi operasyonu

geçirdi.

Yeni otomobille birlikte tamamen yenilenen 1 Serisi artık arkadan itişli yapıda da değil!

Otomobil Mini Cooper, Countryman, 2 Serisi Active Tourer ve X1, X2 modelleriyle ortak platform üzerine inşa edildi.

Yeni otomobili ilk defa gördüğünüzde tam bir kompakt otomobil olduğuna hatta bir hatchback olduğuna karar vereceksiniz.

Ben de her BMW’ye ilgi duyan kişinin olduğu gibi bu modeli ilk defa gördüğümde pek beğenmedim. Beğenmemekten ziyade BMW 1 Serisi’nin arkadan itişli ve uzun burunlu halinde vazgeçmesi pek hoşuma gitmemişti. Ancak sabahın ilk saatlerinde ilk defa 1 Serisi’nin yeni haliyle tanışana kadar.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde önden çekik olan farları ve geniş böbrekleriyle size sıcak bir merhaba dediğini fark ediyorsunuz.

İlk defa bir BMW’de kullanılan birleşik böbrekler aslında ilk tek parça böbrekler olarak öne çıkıyor. Bu parçanın aktif ve 3D olduğunu da belirtmeliyim.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise C sütununa doğru alçalmasını beklediğinizin tavanın daha fazla düz biçimde devam ettiğini ve arka kapının, arka kısma doğru uzanan bölümünün geniş biçimde tasarlandığını fark ediyorsunuz.

Bu detay otomobilin arka koltuğuna inerken ve binerken kafanızı çarpmamanızı sağlıyor. Ayrıca yan kısımda dikkat çeken bir diğer detay ise otomobilim omuz çizgilerinin daha geniş ve uzun biçimde tasarlanması.

Yeni 1 Serisi’nin arkasına göz attığınızda ise yeni BMW modellerinde olduğu gibi L şeklinde tasarlanmış olan stoplar ve gündüz ledleri hemen göze çarpıyor. Ülkemize gelecek olan 1 Serisi modellerine en yakın teknik özelliklerde olan kullandığımız otomobilin Sport Line donanımı otomobile adı gibi sportif bir görünüm katmış.

Bu detay en güzel biçimde egzozlar ile açıklanabilir diye düşünüyorum. Arka tamponda yer alan çift çıkışlı egzozlar ve difüzör arka kısmı tamamlamış diyebilirim. Ayrıca arkadan otomobile baktığınızda stopların hizasından aracın genişliği de hemen göze çarpıyor. Hatchback otomobilin güzel poposu olmaz diyenlere tam bir cevap budur desem az olmaz…

Gelelim yeni 1 Serisi’nin içine. Yeni dış mekanla birlikte tamamen yenilenen iç mekan segment beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Yeni 1 Serisi’nde ilk kez panaromik cam tavan kullanılıyor.

Otomobilin sürücü kapısını açıp içeriye girdiğiniz andan itibaren malzeme kalitesinde ciddi bir değişimin olduğunu fark ediyorsunuz.

Üç kollu M direksiyon markanın yeni modellerinden de tanıdık. Ancak ön konsolun tam ortasına konumlandırılmış olan multimedya ekranı 1 Serisi’nde bugüne kadar kullanılan en büyük ekran. Bu ekran ve direksiyonun hemen arasında yer alan tamamen dijital olan gösterge panelinin boyutu 10.25 inç.

1 Serisi’ni kullanırken gözünüze hemen baş üstü göstergesi çarpıyor. Bu head-up display tam 9.2 inç boyutunda ve gerçekten gözünüzü yoldan ayırmadan işinizi görmenizi sağlıyor.

Otomobilin iç mekanında bir diğer dikkat çeken detay ise vites kolu ve etrafındaki düğmeler oluyor. Yeni 1 Serisi’nin vites kolu markanın amiral gemisi olan 8 Serisi’yle benzer. Vites kolu etrafındaki düğmeler ise aracın sürüş modunu, çekiş kontrol sistemini ve birden fazla teknik özelliğini kontrol etmenize imkan tanıyor.

BMW son 5 yıldır önden çekişli kompakt modeller üzerine çalışmalar yapıyor. Buna örnek olarak 2 Serisi Active Tourer, X1 ve X2 modelleri gösterilebilir. Yeni altyapıyla birlikte otomobilin boyutlarından sürüş dinamizmine her şeyi yenilenmiş durumda. Ben de bunu anlatmaya aracın değişen ölçülerinden başlamak istiyorum.

Yeni BMW 1 Serisi, öncüsünden beş milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre daha yüksek tasarlandı. Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi 33 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre arttı. Bagaj bölümüne artık çok daha kolay bir şekilde erişim sağlanırken, hacmi de 20 litre artışla 380 litreye ulaştı. Elektrikli bagaj kapağına da ilk kez opsiyonel donanımlar arasında yer veren BMW 1 Serisi'nin arka koltukları yatırıldığı takdirde bagaj hacmi 1.200 litreye kadar çıkıyor.

Bunlara ek olarak otomobilin boyutları ise şu şekilde 4319 mm uzunluğunda, 1799 mm genişliğinde ve 1434 mm yüksekliğinde. Aracın dingil mesafesi ise 2670 mm.

Benim Avusturya Alpleri’nde kullanma fırsatı bulduğum otomobil ne yazık ki ülkemize gelmesi planlanan spesifikasyonlarda değildi. Ülkemize 1.5 3 silindirli turbo benzinli 118i ve yine 1.5 litrelik 3 silindirli turbo dizel 116d versiyonları gelecek. Ben ise 118d olarak geçen 149 beygir gücünde 2 litrelik dizel motorlu otomobili kullanma fırsatı buldum.

Otomobilin bu dizel üntiesi 149 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2 litrelik BMW motoru. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen otomobil her türlü hızlanma isteklerinize rahatça cevap verebiliyor.

118d’yi kullanma fırsatı bulduğum yaklaşık 200 km dağ yolunda ortalama yakıt tüketimim ise 6.5 lt / 100 km civarında oldu. Bu süre zarfında ise otomobilin sürüş karakteri, kabin sessizliği ve yol tutuşu beni oldukça etkiledi.

Sürüş esnasında özellikle kabindeki sessizlik 1 Serisi’ni rakiplerine karşı çok güçlü bir konuma getirmiş. Ayrıca BMW’den beklenmedik bir önden çeker performansıyla da karşılaşacağınızı söylememde fayda var.

Yeni 1 Serisi elinden gelenin fazlasını yapmak için mücadele ediyor. Özellikle viraj çıkışlarında gaz pedalına yaptığınız fazla yüklenmeler sizi ekstra önden kayma pozisyonuna sokmuyor. Ayrıca otomobilin arka koltuğu da dışarıdan görüldüğünün aksine oldukça ferah ve konforlu.

Yenilikçi sürüş destek sistemleri yeni BMW 1 Serisi ile kompakt sınıfta ilk kez sunuluyor. Söz konusu sisteme bağlı olarak, radar ve ultrasonik sensörler tarafından toplanan kamera görüntüleri ve veriler, aracın çevresini izlemek ve sürücüyü tehlikelere karşı uyarmak veya doğru frenleme ve yönlendirme ile kaza riskini en aza indirmek için kullanılıyor. Standart donanım kapsamında yer alacak güvenlik sistemi, sürücüyü bisikletlilerin mevcudiyeti konusunda uyarırken, şehir içinde fren fonksiyonlu çarpışma ve yaya uyarı sistemini de içeriyor. Ayrıca 70 ila 210 km / s arasında çalışan aktif şerit dönüşlerine sahip Şerit Ayrılma Uyarısı da Yeni 1 Serisi'nin öne çıkan özelliklerinden bir diğerini oluşturuyor. Opsiyonel olarak sunulan Aktif Hız Sabitleme Sistemi Denetimi, saatte 160 km/s hıza kadar kullanılabiliyor. Ayrıca Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip.

Yeni BMW 1 Serisi'nde Park Mesafe Kontrolü (PDC), arka görüş kamerası ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı da standart donanım kapsamında yer alacak. Ayrıca ilk kez Yeni BMW 3 Serisi'nde tanıtılan ‘Geri Gidiş Asistanı' da Yeni BMW 1 Serisi'nin standart olarak sunulacak. Direksiyon hareketlerini kaydeden geri gidiş asistanı, daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık park yerinden kolaylıkla çıkarabiliyor.

Yazımın içinde de belirttiğim gibi ülkemize yeni 1 Serisi ilk etapta düşük hacimli dizel ve benzinli motor seçenekleriyle gelecek. Ekim 2019 tarihinden itibaren satışa sunulması planlanan otomobilin ise henüz

fiyat çalışması yapılmadığı için size fiyat ne yazık ki belirtemiyorum.

Türkiye’ye gelmesi planlanan otomobiller Sport Line ve M Sport tasarım seçenekleri ile kişiselleştirilebilecek. BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyesi olan bu verimli motorların ilkini 115 bg güç üreten 116d oluşturuyor. 0'dan 100'e 10.1 saniyede ulaşan otomobil 270 Nm tork sağlıyor ve 3.8 litreye kadar düşen karma yakıt tüketimine sahip. 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 5 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm üreterek 0'dan 100'e 8.5 saniyede ulaşıyor. Yeni BMW 116d ve BMW 118i Türkiye'de standart olarak son teknoloji ürünü 7 ileri vitesli çift kavramalı Steptronic şanzıman ile tercih edilebilecek.