Aile hekimleri sağlıkta şiddete karşı siyah balon uçurdu

Türkiye'nin Aile Hekimliği alanındaki en prestijli kongresi olan AHEKON, bu yıl 10. kez gerçekleştiriliyor. İçeriğinde, konferanslara, panellere, tartışmalı oturumlara ve aile hekimlerinin gelişimine yönelik farklı alanlarda kurslara yer verilen kongre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen'in konuşmasıyla başladı.

Sağlıkta şiddete yönelik yaptığı konuşmasında Dr. Özlem Sezen şunları söyledi: “Ülkemiz aile hekimleri , hekimlik mesleğine olan saygıları ile vicdanları arasında kaldıkları önemli bir dönem noktasındalar artık. Toplumumuzun içinde bulunduğu ruh hali ve öfke dili biz hekimleri sona yaklaştırmıştır. Ne yazık ki, ülkemizde, sağlıklı bir toplumdan, gelecekten söz etmemiz mümkün değildir. Sağlıkta şiddetin her geçen gün artması, bizleri, mesleğimizi yapamaz hale getirmiştir. Hekimlik mesleğinin değersizleştirilmesini ve popülizm uğruna yok sayılan meslek şehitlerimize her geçen gün yenilerinin eklenmesini hazmedemiyoruz. Şiddetin sıradanlaşmasına göz yummamız mümkün değildir. Gerekli yasal düzenlemeler için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Yıllar önce “beyaz” balonlarımızı gökyüzüne bırakırken ülkemiz insanlarının sağlıklı geleceği için umudumuz ve hayallerimiz vardı.

Giderek artan şiddet ve mesleğimizin değersizleştirilmesi nedeniyle, artık umutlarımızı kaybetmeye başladık. Gelecek kaygısı ile kararan “siyah” balonlarımızı, başta, Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık idarecilerimize ulaşması ümidiyle gökyüzüne bırakıyoruz.”

Konuşmanın ardından ise sağlıkta şiddeti kınamak için gökyüzüne siyah balonlar uçuruldu.