AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP kontenjanından seçime girecek olan Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Peki Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Hukuk fakültesi mezunu olan Beyazgül, avukat olarak görev yaptıktan sonra noter olarak meslek hayatına devam etti. İşte Zeynel Abidin Beyazgül hakkında bilinmeyenler…

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

Zeynel Abidin Beyazgül 1957 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1985-1996 yılları arasında avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 tarihinden sonra İncesu Noteri olarak mesleğe başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra sırasıyla Viranşehir 1’inci, Adıyaman 3’üncü, Adıyaman 1’inci ve Malatya 2’nci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 01.04.2013 tarihinde atandığı Şanlıurfa 5’inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Zeynel Abidin Beyazgül, aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulundu. AK Parti Genel Merkezi, 4 Ocak 2015 tarihinde yapılan Şanlıurfa Kongresi ile Yusuf Eğilmez'in yerine AK Parti Şanlıurfa il başkanı olmuş, 26 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede güven tazelemiş, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti.