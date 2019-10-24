Alzheimer’a karşı neler yapmalıyız?

Alzheimer Birliği ve Dünya Demans Konseyi, kalp-damar hastalıkları için risk faktörlerini (şeker hastalığı, obezite, sigara, hipertansiyon) tedavi

ettiren veya azaltan kişilerde demans riskinin azaldığının kanıtlandığını bildirmiştir.

Alzheimer hastalığında iltihap ve insülin direnci nöronlara zarar verir; beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi engeller. Bu nedenle şekerden de uzak durulmalıdır.

HAREKETSİZ KALMAYIN

Fiziksel olarak aktif kişilerin daha az sıklıkta demans ve bilişsel bozukluk geliştirdiği, her geçen yıl artan sayıda çalışmayla gösterilmektedir. Egzersiz

beyinde hücreler arası bağlantıları güçlendirir ve yeni bağlantıların oluşumunu uyarır.

Haftada 150 dakika hafif orta ağırlıkta kardiyo ve güçlendirme egzersizleri, yürüyüş ya da yüzme önerilebilir. Denge için yoga, Thai Chi yapılabilir.

DÜZENLİ UYUYUN

Uyku bozukluğu, bilişsel fonksiyonları bozarak demans riskini artırabilir. Günde en az 8 saat uyumaya çalışın. Uyku apneniz varsa, tanı koydurmak üzere doktora gidin. Eğer gece uyku probleminiz varsa gündüz uykularını kaldırın.

SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bilişsel bozukluğu azalttığına dair güçlü deliller bulunmaktadır. Akdeniz usulü beslenme (meyve, sebze, baklagiller, fındık, zeytinyağı, tam buğday) kalp damar hastalıklarını azalttığı kanıtlanmış olduğu için demans hastalarında da riski azalttığı düşünülmekte ve önerilmektedir. Beyaz un, beyaz pirinç yemeyin. Ambalajlı ürünleri tüketmeyin. Trans yağlardan uzak durun. Bol bol meyve sebze yiyin. (Özellikle antioksidan ve vitaminlerden bol besinler, yeşil yapraklı sebzeler, turpgillerden brokoli, böğürtlen grubu meyveler).

HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT

Hava kirliliği ile yapılan hayvan çalışmalarında ve bazı epidemiyolojik verilere dayanarak, hava kirliliğinin Alzheimer hastalığı için potansiyel

bir risk faktörü olabileceği iddia edilmektedir.

SOSYAL OLUN

Sosyal yaşamınızı bırakmayın, toplumdan izole olmayın. Kendinizi mutlu edecek ortamlara girin. Yeni arkadaşlıklar edinin. Arkadaşlarınız ve ailenizle bolca vakit geçirin.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Devamlı olarak yeni şeyler öğrenip beynini çalıştıran kişilerde daha az demans geliştiğini biliyoruz. Beyninizi uyarmak için hep yeni bilgiler öğrenmeye devam edin ya da zaten bildiğiniz bir konuda daha iyi olmak için çalışın. Hafızanızı güçlendirecek kutu oyunları oynayın, sık sık bulmaca, puzzle, sudoku çözün. Bilmediğiniz yolardan gidip yol öğrenin. Doğru nefes almayı öğrenin, meditasyon yapın.