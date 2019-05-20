Güneş çarpması, genellikle yaz aylarında aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı gelişen ciddi bir durumdur. Bazen öldürücü olabilir ve acil tedavi gerektirir. Şimdi, Güneş çarpması için hangi doktora/bölüme gidilir? Gelin birlikte öğrenelim…

GÜNEŞ ÇARPMASI HAKKINDA

Güneş çarpması (ayrıca sıcak çarpması olarak da bilinir), ısıyla ilgili en ciddi hastalıktır. Vücudun ısısı 40 derece veya daha yüksek olduğunda ve yaşamı tehdit edici bir tıbbi acil durum olduğunda ortaya çıkar. Derhal tedavi edilmezse, sıcak çarpması, aşağıdakiler dahil, birden fazla organ ve sisteme zarar verebilir:

– Beyin ve sinir sistemi

– Kan dolaşım sistemi

– Akciğer

– Karaciğer

– Böbrekler

– Sindirim yolu

– Kaslar

Güneş çarpmasında belirtiler şu şekildedir:

– Çok şiddetli baş ağrısı

– Bulantı ve kusma

– Çok fazla yüksek ateş (40 derece)

– Sıcak ve kuru cilt

– Hızlı kalp atışı

– Karışıklık

– Konuşma bozukluğu

– Nöbetler

– Bilinç kaybı / Bayılma

– Koma

GÜNEŞ ÇARPMASI İÇİN HANGİ DOKTORA/BÖLÜME GİDİLİR?

“Gerçek güneş çarpması tıbbi bir acil durumdur, bu nedenle mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almanız gerekir”. Bu hastalık için bir bölüme başvurmak yerine hastanelerin “acil” servisine başvurulması daha doğrudur. Acile başvurulduğunda hastanın durumu ile ilgili kırmızı veya sarı alana alınarak tetkikler yapılır.