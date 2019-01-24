Güneşin zararlı ışınlarını cilt dostuna dönüştüren krem geliştirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Ertekin, vücuda

sürüldüğünde güneşin zararlı ışınlarını cilt için yararlı hale dönüştüren güneş kremi formülü geliştirdi.

Akademik hayatı boyunca maddelerin ışıkla etkileşimi konusunda çalışmalar yapan Prof. Dr. Ertekin, güneşin zararlı ışınlarıyla ilgili 3 yıl önce başlattığı çalışmayı tamamladı. Ertekin, elde ettiği yeni güneş kremi formülüyle vücudu güneşin zararlı ışınlarından koruduğu gibi onları cilt için dost hale getirdi.

Prof. Dr. Ertekin, yaptığı açıklamada, mevcut güneş kremlerinin güneş ışınlarını absorbe ettiğini ya da yansıttığını belirtti.

Var olan formüllerin çoğunda güneş koruyucu etken maddenin bir süre sonra deri yoluyla emildiğini vurgulayan Ertekin, vücut içinde bazı değişikliklere uğrayan bu moleküllerin bir süre sonra kan ve idrar tahlillerinde görülebildiğine işaret etti.

Bu maddenin vücuda girdiği zaman neler yapabileceğinin bilinmediğini dile getiren Ertekin, bazılarının hormonal sistemi, bazılarının ise tiroidleri rahatsız ettiğine ilişkin bilimsel yayınlar bulunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Ertekin, bazı kremlerin ise prensip olarak güneş ışığını yansıtma esaslı olduğunu kaydederek, bunların bir zararı olmadığını ancak geliştirdiği üründeki gibi pozitif bir etkiye de yol açmadığını söyledi. Geliştirdiği yeni ürünün içeriğinin ultraviyole bölgedeki zararlı ışıkları absorblarken eş zamanlı bunları cilt için faydalı olan kırmızı dalga boylarına dönüştürdüğünü anlatan Prof. Dr. Ertekin, şöyle konuştu:

“Diğer kremlerde de bir nemlendirici, emülsiyon oluşturucu, kıvam verici, antioksidanlar gibi etken maddeler var. Prototipimiz diğer kremlerle benzer. Güneş ışınlarını filtre edici etken madde, güneş koruyucusu olarak şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir teknoloji. Biz bunu güneş koruyucu olarak kullanma yaklaşımını ilk kez düşünerek, formülasyon içinde uygun tanecik boyutuna getirdik. Etken maddemiz zararlı, ultraviyole bölgeyi kesinlikle çok güzel absorbluyor. Cilde yararlı olan ışını son derece spesifik dalga boyu aralığında bize anında dönüştürebiliyor. Bu dalga boyutundaki ışınların cilt içindeki dokuları iyileştirdiği, ciltte yenilenme, canlanma etkisi var.”

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Prof. Dr. Ertekin, fakültesindeki kimya bölümü laboratuvarında geliştirdikleri prototipin DEÜ Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’ndeki ölçümlerinde de dalga boyutundaki değişimi gördüklerini aktardı.

Yeni güneş kremi formülü için ulusal ve uluslararası patent başvurusunda bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Ertekin, bu süreçte olumlu raporlar aldıklarını, sürecin sonra ermesinin ardından da ürünün kısa süre içinde

ticarileştirileceğini belirtti.

Ertekin, yeni ürünün maliyet açısında mevcut kremlerden çok farklı olmayacağını sözlerine ekledi.

AA