Hemofili’nin gen tedavisi, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalığına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine Türkiye'den sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin dahil edildiği belirtildi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Gen Tedavisi Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Kaan Kavaklı, hemofili hastalığının tedavisinde gen tedavisi dışında kalıcı bir yöntem olmadığını ifade etti.

İngiltere'de başlayan araştırmaların son aşamaya ulaştığını bildiren Kavaklı, “Ülkemizde ilk kez yapılacak gen tedavisi uygulamasına kasım ayı içinde başlayacağız. Araştırma sürecinde hastalarımız bu tedaviden ücretsiz faydalanabilecek.” açıklamasında bulundu.

EÜ Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Şahin ise hastanedeki çocuk ve erişkin hemofili merkezlerinin uluslararası akreditasyonunun bulunduğunu, gelecek 2 ayda 8 hastada gen tedavisinin uygulanacağını aktardı.

AA