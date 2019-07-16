Hemoroid için altın reçete

Memorial Ankara Hastanesi Proktoloji Merkezi Başkanı Prof. Bülent Menteş, hemoroid hastalığına yakalanmamak için beslenmenin önemine dikkat çekti ve ‘'Altın Reçete'' verdi. Prof. Menteş ‘'Güne bir bardak ılık su ile başlayın.. Meyve salatası, zeytinyağı ve tam buğday ekmeği, sebze yemekleri, yoğurt, marul, kabak çekirdeğini eksik etmeyin. Acı, turşu, sirke, alkol ve sigaradan uzak durun'' dedi.

Hemoroid'in ülkemizde sık görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığını belirten Menteş, toplumun dörtte üçünün bu hastalıkla karşı karşıya kalmasına rağmen sadece dörtte birinin doktora başvurduğu açıkladı. Hemoroid'in mide bağırsak sisteminin sonlandığı bölümdeki damar yastıkçıların sarkması sonucu oluştuğunu da belirten Menteş, ‘'Makat çatlağı, fistül, siğil gibi tüm problemler genellikle hemoroid olarak adlandırılmakta. Ancak bu ayrımın doktor tarafından yapılması ve tanının doğru konulması önemlidir'' dedi.

AMELİYAT SON ÇARE

Hemoroid hastalarının utanıp çekindikleri için genellikle doktora geç başvurduklarını söyleyen Menteş ‘'Artık ileri teknolojiler sayesinde ameliyatlar konforlu bir şekilde gerçekleştirilmekle beraber, zorunlu bir durum olmadıkça ameliyat yoluna gidilmemektedir'' dedi ve şu bilgileri verdi:

YÜZDE 10

Doktora başvuran hastaların sadece yüzde 10'u ameliyat olurken, hemoroid sorununu doktora gitmeden çeşitli merhem, krem ve fitillerle gidermeye çalışan hastalar ise hiçbir zaman kalıcı bir çözüme ulaşamamaktadır. Hemoroid tedavisinde lazere ve enjeksiyon gibi uygulamalar yapılmaktadır. Bunlar ağrısız ve günübirlik işlemler olarak gerçekleştirilirken, herhangi bir doku kesilip çıkartılmamaktadır. Bu tedaviler doğru uygulandığında hastaların pek çoğunda ameliyatsız iyileşme sağlanmaktadır. Uygun diyet, sıcak banyolar ve bazı ilaçlarla hastalık yatıştırılabilmektedir.

ALTIN REÇETE

Bu hastalıkta posalı beslenme önemlidir. Lifli gıda ve su tüketimi yavaş yavaş artırılmalıdır. Güne bir bardak ılık su ile başlanmasının ardından, sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu için; sabah meyve salatası, zeytinyağı ve tam buğday ekmeği, öğlen sebze yemeği ve yoğurt tercih edilebilir. Akşam yemeğinde büyük bir tabak zeytinyağlı marul salatası ve uygun miktarda protein, sonrasında da küçük bir kase kabak çekirdeği tüketilebilir. Acı, turşu, sirke, alkollü içecekler ve sigaradan kaçınılması önemlidir''