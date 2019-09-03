Sinsice ilerleyen bir rahatsızlık olan karaciğer yağlanması, her ne kadar çocuklar ve genç yetişkinlerde görülse de en sık orta yaşlarda görülür. Karaciğer yağlanması teşhisi konulan insanlarda durumun tersine çevrilmesi için yapabileceği bazı tedavi yöntemleri mevcuttur. Peki, karaciğer yağlanması tedavisi nasıl yapılır? Belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer vücudun en büyük organlarından biridir. Vücudunuzun yiyecekleri sindirmesine, enerjiyi depolamasına ve vücuttaki zehirli maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. Karaciğer yağlanması hastalığı, karaciğerinizde yağ biriktiği bir durumdur. İki ana tür vardır:

– Alkole bağlı karaciğer yağlanması

– Alkol dışı karaciğer yağlanması

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Karaciğer yağlanması belirtileri arasında şunlar olabilir:

– Şiddetli yorgunluk

– Karnın sağ üst tarafında dolgunluk hissi

– Zayıflık

– İştahsızlık

– Kilo kaybı

– Derinin veya gözlerin sararması

– Derideki örümcek ağına benzer kan damarları

– Uzun süreli kaşıntı

KARACİĞER YAĞLANMASI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Karaciğer yağlanması hastalığı herhangi bir belirtiye neden olmadan ortaya çıkabilir. Genellikle karaciğerinizi kontrol etmek için rutin kan testleriniz olduğunda teşhis edilir. Sağlık uzmanınız, özellikle obezseniz, karaciğer yağlanmasından anormal test sonuçları ile şüphelenebilir. Çok fazla alkol almak ve enfeksiyona sahip olmak karaciğer testlerinizin anormal olmasına neden olabilir.

Karaciğerinizin görüntülemesi yağ birikintileri gösterebilir, ancak karaciğer yağlanmasını teşhis etmenin tek yolu karaciğer biyopsisidir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız tanıyı şu şekilde yapar:

– Yağınız varsa ancak iltihaplanma ya da doku hasarı yoksa, tanı alkol dışı karaciğer yağlanmasıdır.

– Yağ, iltihap ve karaciğer hasarı varsa, teşhis alkole bağlı karaciğer yağlanmasıdır.

– Karaciğerinizde fibroz denilen bir çeşit skar dokusu varsa, siroz gelişiyor olabilir.

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KARACİĞER YAĞLANMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Karaciğer yağlanması hastalığı teşhisi konduysa, karaciğerinizi mümkün olduğu kadar sağlıklı tutmak ve karaciğerinize zarar verebilecek herhangi bir şeyden kaçınmak önemlidir. Şu anda, karaciğer yağlanması hastalığını tedavi etmek için hiçbir ilaç onaylanmamıştır. Birçok durumda, yaşam tarzı değişiklikleri karaciğer yağlanması hastalığını tersine çevirebilir. Karaciğer yağlanmasını tersine çevirmek için yapabileceğiniz yaşam tarzı değişiklikleri şunlardır:

– Sağlıklı beslenin

Meyve sebze ve tam tahıl gibi sağlıklı besinler yemelisiniz. Yağı ve şekeri azaltın.

– Düzenli egzersiz yapın

Haftanın en az 3-4 günü, en az 30 dk yürüyüş ya da spor yapın. Kilo vermeye çalışıyorsanız, daha fazla spor yapın. Eğer bundan önce spor yapmıyorsanız, yavaş yavaş başlayın, gerekirse doktorunuzun onayını alın.

– Şekerinizi kontrol altında tutun

Diyetinize uyun, ilaçlarınızı düzenli kullanın ve kan şekerinizi yakından takip edin.

– Kolesterolünüzü düşürün

Sağlıklı ve sebze ağırlıklı beslenin spor yapın kolesterol ve trigliserit düşürmek için verilen ilaçların düzenli kullanım.

– Alkolden uzak durun

Alkole bağlı karaciğer yağlanmasının en önemli tedavi şekli alkolden uzak durmaktır.