Safra kesesi için hangi bölüme/doktora gidilir?szcu2

Safra kesesi, karaciğer altında konumlanan küçük bir kesedir. Ana işlevi, safra depolamak ve gerektiğinde serbest bırakmaktır. Safra kesesini etkileyen safra taşları veya kolesistit gibi birkaç birkaç hastalık vardır. Bu hastalıkların çoğu enflamasyondan kaynaklanır. Peki, Safra kesesi için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SAFRA KESESİ HAKKINDA

Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karaciğerin alt kısmında bulunan armut şeklinde bir organdır. Yağın sindirilmesi için karaciğer tarafından üretilen bir bileşik olan safrayı depolar ve vücudun yağda çözünen vitaminleri ve besinleri emmesine yardımcı olur.

Sağlıklı bir safra kesesinde, bu işlem ağrısız olarak gerçekleşir. Bununla birlikte, safra kesesinde tıkanma meydana geldiğinde veya düzgün çalışmadığında, ciddi ağrı ve rahatsızlık meydana gelebilir.

SAFRA KESESİ PROBLEMLERİ NELERDİR?

Bazı yaygın safra kesesi sorunları şunlardır:

– Safra taşı veya kolelitiazis

Safra kesesi taşları farklı boyutlarda olabilen katı kolesterol veya pigment kütleleridir. Yüksek yağ ve safra seviyeleri kristallerin oluşmasına neden olduğunda ortaya çıkarlar. Bu kristaller zamanla birleşip taşlara dönüşebilir. Taşlar bir kum tanesi kadar küçük veya bir golf topu kadar büyük olabilir ve semptomlara neden olabilir veya olmayabilir.

– Safra yolu taşları (koledokolitiazis)

Küçük tüpler safra kesesinden safrayı taşır ve safra yolu kanalında biriktirir. Oradan ince bağırsaklara taşınır. Çoğunlukla taşlar safra kesesinde gelişir. Fakat bazen taşlar safra kesesi ile ana safra kanalına geçerek, safra kanalını tıkarlar ve çok sayıda semptoma neden olabilirler.

– Akut kolesistit

Akut kolesistit safra kesesinin akut iltihabıdır. Burada gelişen enfeksiyon sonucu safra kesesi duvarında kalınlaşma, ödem oluşur. Hastaların büyük çoğunluğunda neden safra kesesi taşlarıdır. Buna karşın safra kesesi taşı olmadan da akut kolesistit olabilir ancak istisnai bir durumdur. Genel vücut direnci düşen bazı hastalarda taş olmadan da akut kolesistit görülebilir.

– Kronik kolesistit

Birkaç akut kolesistit atağından sonra safra kesesi küçülebilir, safrayı muhafaza etme ve salma kabiliyetini yitirebilir. Bu durumda karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri meydana gelir. Kronik kolesistit tedavisinde genellikle cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur.

– Akalküloz kolesistit

Akalküloz kolesistit, safra kesesinin safra taşlarına bağlı olmayan iltihabıdır. Kronik ya da ciddi bir hastalığın bu durumu tetikleyebildiği bilinmektedir.

– Primer Sklerozan Kolanjit

Safra kanalları sistemindeki enflamasyon, skar dokuların gelişmesine, yani dokuların yaralaşıp sertleşmesine neden olabilir. Bu duruma sklerozan kolanjit denir. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu durumda bulunan hastaların neredeyse yarısı hiçbir belirti göstermez.

– Safra kesesi kanseri

Safra kesesi kanseri çok nadir görülür, ancak, ortaya çıkarsa, vücudun diğer bölümlerine yayılabilir. Safra kesesi kanserinin birkaç türü vardır. Bu hastalığı tedavisi genellikle çok zordur, çünkü bu hastalık hiçbir belirti göstermeden ilerler, dolayısıyla genellikle bu hastalığa erken tanı koyulamaz. Hastalığın risk faktörleri arasında safra kesesi taşları, polipleri, porselen kese, obezite ve nitrozamin gibi bazı kimyasallar yer alır.

Safra kesesi iltihabı

Safra kesesinin iltihaplanması ve içinin irinle dolması durumudur. İrin akyuvarlar, ölü dokular ve bakterileri içeren beyaz ya da sarı renkli sıvıdır. Bu durum, akut kolesistit sırasında bir safra taşı safra kesesini bütünüyle tıkadığında meydana gelebilir ve meydana geldiğinde sarfa kesesi irinle dolar. Kalp hastalarında ve diyabetli hastalarda sık görülür.

Safra kesesi polipleri

Safra kesesinin içerisinde oluşan lezyonlardır. Genelde iyi huyludur ve herhangi bir belirti göstermezler. Ancak safra kesesinde bir santimetreden büyük bir polip görülürse, safra kesesinin alınması tavsiye edilir. Bu poliplerin kanserleşme riski daha fazladır.

Porselen (kireçlenmiş) safra kesesi

Porselen safra kesesi, zaman içerisinde safra kesesinin kas duvarlarında kalsiyum birikmesinin neden olduğu bir durumdur. Bu safra kesesini sertleştirir, işlevini sınırlar ve safra kesesi kanseri riskini arttırır.

SAFRA KESESİ PROBLEMİNİN BELİRTİLERİ

Karnın orta veya sağ üst kısmında ağrı: Çoğu zaman safra kesesi ağrısı gelir ve gider. Bununla birlikte, safra kesesi problemlerinden kaynaklanan ağrı hafif ve düzensizden çok şiddetli ve sık ağrıya kadar uzanır. Safra kesesi ağrısı sıklıkla göğüste ve sırtta ağrıya neden olur.

Bulantı ve kusma: tüm safra kesesi problemlerinin ortak belirtileridir. Bununla birlikte, yalnızca kronik safra kesesi hastalığı, asit reflü ve gaz gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.

Ateş veya titreme: Bu vücutta bir enfeksiyon olduğunu gösterir. Diğer safra kesesi semptomlarının yanı sıra, ateş ve titreme, safra kesesi problemine veya enfeksiyonuna işaret edebilir.

Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler: Safra kesesi sorunları sıklıkla bağırsak alışkanlıklarında değişikliklere neden olur. Sık, açıklanamayan ishal kronik bir safra kesesi hastalığına işaret edebilir. Açık renkli veya kireç gibi dışkılar safra kanallarında bir soruna işaret edebilir.

İdrardaki değişiklikler: Safra kesesi sorunları olan hastaların idrarı normal idrardan daha koyudur.

Sarılık: Derinin sararması, karaciğer safrası bağırsaklara başarıyla ulaşmadığında oluşur. Bu normalde karaciğerdeki bir sorundan veya safra kesesi taşlarının neden olduğu safra kanallarındaki tıkanma nedeniyle meydana gelir.

SAFRA KEKESİ İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Safra kesesi ile ilgili sorun yaşayanların hastanelerin genel cerrahi bölümüne/doktoruna başvurmaları gereklidir.