Essential’den bir ilk! Uzun ve ince telefon modelini tanıttılar

Son dönemde ardı ardına tanıtımları gerçekleştirilen akıllı telefonlar arasında Essential Phone en dikkat çekenlerden biri olmayı başardı. Televizyon kumandasını andıran “GEM” prototipi, Essential CEO'su Andy Rubin tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

RENK DEĞİŞTİREBİLİYOR

Daha önce piyasaya sürülen hiçbir telefon modeline benzemeyen GEM, ince ve uzun şeklinin yanı sıra özel bir malzemeden oluşturulan yapısı sayesinde sürekli renk değiştirebiliyor.

Henüz donanımsal özellikleri paylaşılmayan telefonun görüntüsü Twitter üzerinde yayınlandı. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Ayrıca hangi Android sürümüne sahip olacağı da bilinmiyor.