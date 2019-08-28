Annelik sadece çocuk doğurmak değildir!

‘‘Yine bir kadın cinayeti!'' demek istemiyorum.

‘‘Bu bir insanlık suçu!'' diyorum.

Sırf gururu incindi diye bir insan başka bir insanın canını alamaz! Bunun sebebi, bahanesi olamaz!

Kırıkkale’de, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut’u kendisine hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde vahşice öldüren Fedai Varan gibi yüzlercesi sokaklarda dolaşıyor.

Bu kişiler sadece kadın düşmanı değil toplum düşmanlarıdır.

Maalesef yetersiz kanunlar yüzünden bu toplum düşmanları almaları gereken cezayı almıyor ve kısa bir süre sonra başkalarının canını yakmak üzere tekrar aramıza katılıyorlar. İlk yapılması gereken şey yasaların bir an önce değiştirilip, caydırıcılığının artması.

Kadın ve çocuk katillerine, çocuk tacizcilerine af ve indirim kalkmalı ki etrafımız biraz olsun bu pisliklerden temizlensin!

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Ülkemizde binlerce kadına, çocuğa her gün şiddet uygulanıyor.

Hiç ummadığınız kişiler evlerinde karılarını, çocuklarını dövüyor ya da psikolojik şiddet uyguluyor.

Kapalı kapılar ardında eziyet gören kadınlar ve çocuklar korkudan susuyor. Buna şahit olan diğerleri de erkeği ailenin, yani kadının ve çocukların sahibi olarak gördüklerinden susuyorlar.

Yasalar yetersiz! İnsanlarımız eğitimsiz!

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Ülkemizde hiç erkek şiddetine maruz kalmadan 40 yaşına gelmiş kadın var mıdır acaba?

İşin trajik yanı kendilerine eziyet eden, döven, söven ve isterse öldüren bu adamları kadınlar kendi elleriyle yetiştiriyorlar.

Erkek çocukları küçük yaşlarda annelerine, kız kardeşlerine hükmedip, eziyet edecekleri şekilde büyütülüyorlar.

Daha küçük yaşlarda kızlarımızı erkeklerin köleleri, oğullarımızı da onların efendisi yapıyoruz.

Oysa anneler sadece çocuk yetiştirmiyorlar, aynı zamanda toplumu da şekillendiriyorlar.

Öyleyse aydın ve düzgün bir toplum için ilk olarak kadınlarımızı eğitmemiz gerekmiyor mu?

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Aldığımız ufacık ve önemsiz bir alet için bile kullanma kılavuzu verilirken, küçücük yaşta çocuk doğurup anne olmuş kadınlar çocuklarını yetiştirirken kendi başlarına bırakılıyor, hiçbir eğitime tabi tutulmuyorlar.

Araba kullanmak için bile önce kursa gidilip, belli bir eğitimden geçtikten sonra ehliyet verilirken; evlenecek çiftlere hiçbir eğitim verilmiyor, hiçbir şart aranmıyor.

Toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi kurmak için hiçbir zihinsel ya da psikolojik test gerekmiyor!

Sonuç ortada!

Önemli olan sayısal olarak çoğalmak değil, sağlıklı bir topluma sahip olmaksa, önce kadınlarımızı eğitmeliyiz.

Evlilik çocuk oyuncağı olmadığı gibi; annelik de sadece çocuk doğurmak değildir! İkisi için de eğitim ve ehliyet gereklidir!

#kadınaşiddetehayır #eminebulut