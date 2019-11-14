İktidarın “şans oyunları”!

Sevgili okurlarım, gün geçmiyor ki cep telefonuma kumar sitelerinden birkaç mesaj gelmesin.

Bunlar artık taciz boyutuna ulaşmış durumda.

Bunları kim gönderir, bilmiyorum…

Çünkü teknoloji ile pek ilgim yok.

Türkiye'den mi gönderilir, yoksa yurt dışından mı, doğrusunu isterseniz onu da bilemiyorum.

Ama istediği her şeyi engelleyip durduran hükümet, bunlar hakkında sessizliğini ne yazık ki koruyor.

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Başımızda “İslamcı” ve sözüm ona “Muhafazakâr” bir iktidar var. İki günde bir dinimizin kurallarından söz eder.

Halkın karşısına bu görüşlerle çıkıp oy devşirmeye kalkışır…

Ama gelin görün ki, bu iktidar insanlara resmen kumar oynatır.

Günahlarını affettirmek için de “Bunlar kumar değil şans oyunu” yutturmacasına başvurur.

Bu uygulamadan vazgeçmesi hiç de kolay değildir…

Çünkü kumar, devlet bütçesine epeyce para kazandırır!

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Devlet bütçesinin çökük ve göçük durumda olduğunu artık bilmeyen yok…

Durumu biraz olsun kurtarmak için bunların seçtiği yol belli:

– Vergilere her yıl zam.

– Harçlara yine her yıl zam.

– Özelleştirme adı altında devletin ve milletin arazilerini, tesislerini ve fabrikalarını birer birer veya topluca satmak…

– Ve bu arada, kumar gelirlerini çok iyi izleyip sürekli artış sağlamak!

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Türkiye'de artık her şey serbest…

Adına ister kumar deyin ister şans oyunu, bunları yöneten bizim İslamcı-Muhafazakâr AKP iktidarı.

Bu işlerden iyi para geldiği anlaşılıyor.

Milli Piyango, İddaa, On Numara, Sayısal Loto, Şans Topu, Süper Toto, Süper Loto, Kazı Kazan, at yarışları…

Sıralama eksik ama aklımda kalanlar bu kadar!

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Para gelsin de, nereden gelirse gelsin…

Vatandaş ekonomik sıkıntılar altında ezilmiş bunalmış, çaresiz kalmış.

İşsiz… Ya da geliri yetersiz…

Bir umut kapısı, çıkış yolu arıyor ama yok, bulamıyor…

İşte o zaman, milyonlarca insanımız şans oyunları (!) bayilerine koşup şansını denemeye karar veriyor…

Ve bastırıyor parayı…

Ahalinin önüne İslamcı-Muhafazakâr görünümüyle çıkan iktidar da, çoğunu kendi getirip piyasaya sürdüğü bu oyunlardan payına düşeni alıyor…

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İşin dahası da var!..

Bizim Diyanet bile bu kumar paralarından payına düşeni alıyor!

Ben bugüne kadar Diyanet'in bir açıklama yapıp “Ey müminler, kumar oynamak ve kumardan para kazanmak dinimize göre günahtır. Bu hüküm Kur'an'da yer almaktadır. Bu oyunları oynamayın, aksi takdirde günah işlemiş olursunuz” diye hutbe okuttuğunu, açıklamalar yaptığını hiç görmedim ve duymadım.

Diyanet bu konuda iktidar partisini el altından uyarsa, alacağı yanıt bellidir:

“Aman hocam siz susun!.. Yaptığınız bütün harcamalarda ve aldığınız maaşlarda o kumar hasılatının da payı olduğunu unutmayın!”

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Yeni vergiler, yeni zamlar, devletin ve milletin mallarının mülklerinin ona buna, yandaşlara peşkeş çekilmesi…

Ve adına ne derseniz deyin, şans oyunu ya da kumar deyin, bu işler hükümete büyük para kazandırıyor…

Üstelik bu işi düzenleyen bazı kurumları da para uğruna, ek gelir elde etme uğruna satıyorlar!

O koskoca, yılların Milli Piyangosunu bile hiç utanıp sıkılmadan sattılar.

Kime?

Hürriyet, Milliyet, CNN-Türk gibi yandaş medya kuruluşlarının sahibi olan Demirören şirketlerine!

Milli Piyango zarar mı ediyordu?

Niçin etsin ki…

Ama korkunç boyutlara ulaşan bütçe açığını kapatabilmek için bu iktidara çok acele ek gelir lâzımdı…

Ve onu yaptılar.

Böylesine bir vahşi kapitalizme, böylesine bir zam, peşkeş ve satış furyasına Türk Milleti bunların dönemine kadar hiç tanık olmamıştı.

Bakalım işin sonu nereye varacak.