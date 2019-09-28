Deprem vergilerine ne oldu?

Büyük 99 depreminin ardından getirilen, 2000 yılında devreye sokulan geçici deprem vergisi 20 yaşına girdi; oy verecek, ehliyet alacak hale geldi.

Nerede toplandı kendisi? Afiyetle yediler ayıptır söylemesi… Parasızlıktan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar?

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Peki, ne yaptılar? Sorunca “Duble yol yaptık” dediler. İyi de bu duble yollar yap-işlet-devret sistemiyle yapıldı, beş kuruş para da ödenmedi. Bize öyle söyledi!

Oyun, hep aynı oyun… Duble yollar, kavşaklar, tüneller… İşini bilen müteahhitler… Yapan şirketler devlete; “Acelesi yok ödersiniz” dedi, önümüzdeki 25 yılı ipotekledi…

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Biri yazlık, diğeri kışlık iki saray ama depreme dayanıklı… Şahsa değil tabii ki halka… Ülkenin itibarını yükseltme adına… Evinde kendini güvende hissetmeyen vatandaşlarımız oda talep edip kalabilecek mi orada?

Stat, havalimanı, partili maaşı, ihale parası… Vakıflar da unutulmamalı… Oklar bedava mı? Aklına ne geldiyse orada harcandı. Paralar yandaş medyaya nereden aktı?

Tamam, anladık bir güzel yenildi. Ya toplanan diğer vergiler?

Ya özelleştirme gelirleri? Ya çıkartılan aflardan gelen paralar?

Ya 2B ve imar barışı ile satılan topraklar? Ya bedelli askerlik paraları?

Ya iç edilen İşsizlik Fonu? Ya piç edilen vergi afları?

Nereye gittiğini bilen var mı? Harcamalar şeffaf mı yoksa buzlu cam mı?

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Eyvallah hepsi harcandı da deprem için ayrılan toplanma alanlarına ne oldu? Plaza dikildi, AVM kuruldu! Çıkıp; “İstanbul'a ihanet ettik” falan demişti.

“Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton… Orada ruh yok, orada huzur yok!” gibi bir şeyler söylemişti. Peki, ne değişti?

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Japonya'da da devamlı deprem ve hatta tsunami oluyor. Yaralarını sarmak için halkına ekstra vergi mi koyuyor? Tabii ki koymuyor.

Orada depremde ilk kurtarılacak halk… Burada depremde ilk kurtarılacak, devlet… Orada devlet, halk için var… Burada halk, devlet için…