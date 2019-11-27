Metal yorgunluğu yolsuzluğu!

2018 yılı için yayınlanan Sayıştay'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı raporunun 12'nci sayfasında geçen cümle aynen şöyle; “Bu durumda 772.405.422,71 TL tutarında açıklanamayan fark ortaya çıkmaktadır.”

Sayıştay'ın “açıklanamayan” dediği, eksik paranın nereye gittiği… Sahi Sayıştay'ın yıllardır yazdığı yolsuzluk raporlarının hangisi sonuçlandı ki? Hadi 422 lirayı açıklayama da 772 milyon lira nedir? Nerededir? Kimdedir? Nasıldır? İnşallah afiyettedir!

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Uzayda fotoğrafı daha yeni çekilebildi, oysa Türkiye yıllardır biliyor kara deliği… Memlekette her yer yolsuzluk mahalli… Nereye el atsa usulsüzlük tespit ediyor. Ediyor da ne oluyor?

Hani kuvvetler ayrılığı diyorduk ya, kuvvetler halkın oylarıyla referandumda birleşti… Oysa Sayıştay bu dengenin en önemli kurumlarından biriydi…

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Ne iş yapar? Devletin en yüksek mali yargı organıdır. Yani? Sayıştay, hesap ve işlemleri kontrol eder. Kısaca, halkın vergilerinin suiistimal edilip edilmediğine bakar. Yolsuzlukları inceler.

Normal şartlarda Sayıştay'ın birçok kuruma erişimi yasaklanmış durumda. Çoğu kurumda denetimler usulen yapılıyor. Yıllardır birçok kurumun kapısından girişine bile izin verilmiyor!

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Neye el atsan “gizli”, nereye baksan “devlet sırrı” gibi kavramlarla vergilerimizin nasıl harcandığı Meclis'ten dahi gizleniyor.

Sayıştay'ın denetime dair görüşü genelde bir paragraftan oluşuyor; “İlgili kamu idaresi Sayıştay'ın istediği hesap ve bilgileri Sayıştay'ın istediği formatta vermediğinden bu denetim yapılamamıştır!” notu düşülüyor.

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İşin ilginci temiz diye Sayıştay incelemesine izin verilen kurumlardan yolsuzluk fışkırıyor. Hâlâ yakalananlar oluyor.

Geçen yıl da manzara farklı değildi… Devlet kurumlarındaki yolsuzlukları, usulsüzlükleri raporlayan Sayıştay Başkan Yardımcısı apar topar görevden alındı. Bence yine iyi… Hiç değilse Sayıştay toptan kapatılmadı.

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Ey Sayıştay! Sen kimsin ya? Kimsin? Haddin mi yolsuzlukları ortaya çıkarmak? Sana mı kaldı günah işleme, haram yeme özgürlüğünü kısıtlamak?

Yahu insan böyle yolsuzlukları yayınlarken biraz dikkat etmeli. Bunun okuyanı var. Okuduğunu anlayanı var. Maazallah… Ya bu durum herkese bulaşırsa?

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Zira beni asıl şaşırtan bu zatı görevden almak için raporların yayımlanmasını beklemeleri… Bu kadar çok yolsuzluğun ortaya çıkmasına gaflet içinde izin vermeleri… AKP teşkilatı acilen yenilemeli…

İşte budur metal yorgunluğu dedikleri!