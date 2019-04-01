Sandıktan “Türkiye Tayyip Erdoğan'dan büyüktür” sonucu çıktı!

Öfkeler, kırgınlıklar, kızgınlıklar, korkular, ekonomiyi dış borçla ve israfçı savurganlıkla yönetim, büyük işsizlik oylara yansıdı. Sandıktan şiddeti iktidarın aklını başına getirecek bir “şehir tokadı” çıktı. Halk, “Saray yönetimine karşı şehir yönetimlerini” yarışa sokma kararı aldı.

Taş yerinden oynadı.

“Ne yapar, yapar seçimi yine Tayyip Erdoğan'ın gücü kazanır. Bu halk Tayyip Erdoğan ne eylerse güzel eyler” diyerek hep ona inanır, “pazara kadar değil mezara kadar seninleyiz” diye onun arkasından gider algısı dün gece sandığa gömülüp, çöktü.

Halk ders verdi.

Kulak çekti.

Kendine gel dedi.

Tayyip Erdoğan'ın partisi büyük sanayi ve ticaret kentlerinin belediye başkanlığını, pek çok önemli şehrin yönetimini kaybetti. Kazandıklarında da hatırı sayılır oy kayıplarına uğradı.

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Sandıklar açıldı.

Oylar sayılmaya alındı.

Sandıktan “Türkiye Tayyip Erdoğan'dan Erdoğan'dan büyüktür” sonucu çıktı! Tayyip Erdoğan'ın partisi hem “ittifak olduğu” yerlerde ve hem tek girdiği şehirlerde oy yitirdi. İktidar sözcüleri, yaklaşık 60-65 gündür çok pahalı, bol ışıklı, bol harcamalı, bol devlet kaynağı torpilli, gazete ve TV ekran tekeli kurmalı propaganda sürecinde halka; “1 oyun var, onu bana ver ve 4.5 yıl seçim yok, sen otur beni bekle” dediler.

Hızımı kesme!

Yine bana ver!

Bunu slogan yaptılar.

Halkın buna sandıkta cevabı şu oldu: Ben seni İstanbul'da, Ankara'da ve büyük şehirlerde 25 yıldır hep seçtim, sonucu 25 yıldır bekledim. Bana sunduğun işsizlik, pahalılık, yoksulluk, yolsuzluk, adam kayırma, dış borçla büyüme, yandaş zengin etme, şehirleri betonlaştırma, kentleri yaşanmaz kılma oldu. Ben senin ne yaptığını gördüm, 5 yıl daha niçin bekleyeyim?

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“Beka” korkusu MHP'ye yaradı. Ekonomik sıkıntının faturası AKP'ye kesildi. Bazı büyük şehirlerde ve ilçelerde dolar milyarderi görüntülü belediye başkanlarına halk itibar etmedi. Metal yorgunu ilan edilerek belediye başkanları görevden alınan tüm şehirlerin neredeyse hepsinde iktidar ittifakı adayları da başarılı olamadılar. Bu açıdan bakınca halk iktidarı ve liderini de “yorulmuş saydığını” sandıkta ifade etti.

Yeni bir döneme girdik.

Umutlu bir yol açıldı.

Sessiz ihtilal oldu.

Saray sarsıldı.

Cumhuriyet başa döndü.