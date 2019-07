AKP'nin ampulü ülkeyi aydınlatmıyor, tam tersine karartıyor!

Ekonomide, eğitimde, iç ve dış politikada her yer karanlık!

Bu devir, inşa edilen lüks saraylarla, savrulan milyonlarla anılacak!

AKP, 23 Haziran seçiminde duvara toslayınca bir ümit belirdi.

CHP, İmamoğlu'nun yarattığı umut rüzgârından yararlanmalı.

Nasıl olacak bu?

CHP, ülkenin genelinde yönetimi ele alan 242 belediye başkanı ile yapacak bunu…

O başkanlar CHP'yi iktidara taşıyabilir. Ancak, her belediye başkanının halkı aldatmayarak iyi hizmet etmesi, özü-sözü doğru olması şart!

Oysa ben verdikleri sözü tutmayan CHP'li belediye başkanları biliyorum.

Hiçbir başkanın sözü sahte çek gibi karşılıksız çıkmamalı!

Söz insanın mihengidir. Hiç kimse yapamayacağı işler için söz vermemelidir. Aksi halde hem kendisi, hem partisi zarara uğrar!

Bir dost uyarısıdır bu! Eğer acı sözler kullanıyorsam, dostluktandır. Malûm, dost acı söyler!

“İnsanı ne yaşatır?” sorusunun cevabı, hava, su, gıda maddeleri ve MADEN'dir.

Eğer maden olmasaydı inanın ki, insan yaşayamazdı!

Bugün 95 yaşında olan Türk madenciliğinin anıt ismi Sadrettin Alpan:

“İnsanı maden yaşatır” diyor ve anlatıyor:

“Madenlerin insanları nasıl yaşattığına bir bakalım:

Doktorların kullandığı iğneden, ameliyat aletlerine, hatta görüntüleme cihazlarına kadar tüm tıbbi araç ve gereçler madenlerden yapılıyor.

Dertlerimize derman aradığımız ilâçlar da madenlerin kimyasal bileşimiyle imal ediliyor.

Sağlığımızı madenler sayesinde koruyoruz!

Yediğimiz sebzede, meyvede, içtiğimiz suda, hatta ette dahi maden var.

Sebzeler kökleriyle topraktaki madenleri emer, o sebzeleri yiyen insanlar da madenle beslenir.

Madenler, vücudumuzdaki damarlarla hücrelerimize kadar taşınır. Bu sayede sağlıklı hayata kavuşursunuz. Beslenmeyen kalp durursa hayat da son bulur.

Maden demek, hayat demektir!

Madenler sayesinde sağlığımızı koruduk, karnımızı da doyurduk ama korunaklı bir mekâna da ihtiyacımız var. Çağdaş konutların yapımında yine madenler devreye giriyor.

Peki, ya güvenlik sorunları?

Askeri amaçlar için kullanılan kılıç, kalkan, tank, top, tüfek, füze gibi her türlü silah ve savaş uçaklarının da madenlerden üretildiğini unutmayalım.”

★★★

Sevgili okurlar, Türk madenciliğinin babası sayılan maden bilimcilerin duayeni, Sadrettin Alpan bugün 95 yaşında ve fikri çalışmalarına devam ediyor.

Onun, filmlere konu olacak kadar renkli, bir o kadar da başarılarla dolu yaşam öyküsünü gazeteci-yazar Hulusi Turgut kaleme aldı. Kitabın adı:

“Maden Bilimcilerin Duayeni

Sadrettin Alpan”

“İNSANI MADEN YAŞATIR”

496 sayfalık dev bir eser… Eski yıllarda aynı gazetede görev yaptığımız Hulusi Turgut çok başarılı bir biyografi yazarıdır.

Madenle ilk defa 1936 yılında Atatürk'ün özel treniyle gittiği Ergani'de tanışan Sadrettin Alpan'ın hayatını ancak onun gibi usta bir kalem anlatabilirdi. (Doğan Kitap)

İnsan olan gülümser!

Gülmek insana özgü bir özelliktir. Bütün günlerin içinde en çok ziyan olanı gülmeden geçirilen gündür. Fakat…

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır şartlar son yıllarda ulusça bize gülmeyi unutturdu.

Bodrum Gündoğan'da yaşayan Prof. Dr. Cavit Avcı insanlarımıza her sabah yürürken gülümseyerek selamlaşmayı hatırlatıyor.

Avcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğan sahilindeki yürüyüş yolunu, yeni yaptırdığı özel afişlerle donattı. Bu bez afişlerin üzerinde şunlar yazılı:

“Sağlıklı ve mutlu kalmanın sırları:

– Her gün tempolu yürümek,

– Günaydın diyerek gülümsemek,

– İyi günler diyerek selamlaşmak.

– Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için Gündoğan'ımızı koruyalım ve temiz tutalım.

(İmza: Prof. Dr. Cavit Avcı.)

Tabii ki Prof. Avcı'nın bu önerileri, yalnız Gündoğan için değil, Türkiye'nin her ili, ilçesi, kasaba ve köyü için geçerli. Ülkemizi koruyalım ve temiz tutalım.

TEBESSÜM

Kadının vasiyeti…

Kadın son nefesinde kocasına vasiyet etmiş:

“Ben ölüyorum. Sen yalnız kalacaksın. Benim kırk mevlidimi okut, sonra hemen evlen. Yalnız başına perişan olursun. Eve bir kadın gerek. Bak, dolap eşya dolu. Elbiseler, kürkler, etekler… Hepsini yeni alacağın hanıma verirsin, o giyer.”

Adam başını sallamış:

“İmkânsız karıcığım!”

Kadın şaşırmış:

“Niçin?”

“Çünkü o senden daha iri, sığmaz ki!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bu dünyada her şeye inanma. Çünkü çok şey göründüğü gibi değildir!