Hayal ve gerçek!

Maliye Bakanı Damat Berat Bey'in umut dolu sözlerinin daha mürekkebi kurumadan doğalgaza ağır bir zam geldi!

Pembe tablo çizen Damat Bey “Türkiye'de son bir yılda reform niteliğinde adımlar atıldı, işler iyi gidiyor!” diyordu.

Alın size iyilik!

Doğalgaz zammı vatandaşın olduğu kadar, sanayici ve üreticinin de tepesine balyoz gibi indi: Artış yüzde 15.

İşçi, memur ve emekli, maaşlarına yüzde 15 zam alabiliyor mu? Sanayici ve üretici bir yılda yüzde 15 kâr edebiliyor mu? Hayır! Peki, ne yapacaklar? Şimdi acı acı bunu düşünüyorlar!

Düşün düşün, çoktur işin!

Bu iktidardan vatandaşa da sanayici ve üreticilere de fayda yok! Neden yok?

Bunlar, üretimi teşvik etmiyor, maaş ve ücretlere çay kaşığı ile, temel ürünlere ise kürekle zam yapıyor!

Damat Bey “En kötü artık geride kaldı” diyor, başarı hikâyesi anlatıp duruyordu! Fakat… Hayal ile gerçek bir olmuyor!