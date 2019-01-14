SÖZCÜ için ek iddianame ile açılan “İkinci FETÖ davası” bugün 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Arkadaşlarımız, Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Mustafa Çetin ve Yücel Arı “FETÖ'cü suçlaması” ile yargılanacaklar.

SÖZCÜ ile FETÖ, Kuzey ve Güney Kutupları kadar birbirine ters, birbirinden uzaktır ama nedense bu dava açılmış bulunuyor!

İşin başka bir önemli yönü daha var. İstanbul Barosu'nun önceki başkanlarından Av. Turgut Kazan, davanın yanlış açıldığını belirterek şöyle diyor:

“Durum açıktır. Basın yoluyla işlendiği iddia edilen suçlarda günlük gazeteler için dava açma süresi 4 aydır. 4 ay geçtikten sonra dava açılamaz. Eğer açılmışsa CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca düşme kararı verilmesi gerekir.

Yargıtay kararında açıklandığı gibi ‘basılmış eserin yayınlandığı an, suçun işlendiği andır.' Dolaysıyla ve iddianamede öne sürüldüğü gibi ‘Zamanla parçalar birleştiği için durum anlaşılabilmiştir.' denilerek 4 ay geçtikten sonra açılan dava dinlenemez. Mutlaka DÜŞME kararı verilmesi gerekir.”

Adaleti arayan ünlü hukukçu Av. Turgut Kazan'a göre ne yazık ki, hukuk dışı bir davadır bu!