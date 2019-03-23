Kına yaksınlar!

Yurt dışından bir arkadaşım telefonla aradı. Sesi dehşet içindeydi:

“Kılıçdaroğlu'nun idamı mı istendi? İdam mı edilecek?” diye sordu.

“Nereden çıkardın bunu?” dedim.

“TV haberlerinde Kılıçdaroğlu'nun idamından bahsedildi de apışıp kaldım. Tam anlayamadım. Bu yüzden telefona sarıldım. Nedir mesele?”

Ona şöyle cevap verdim:

“İnsanlıktan nasibi olmayan herifin biri, müze haline getirilen Ulucanlar Cezaevi'ndeki idam sehpasının önünde TV yayını yaptı ve CHP Genel Başkanı'nın idamını istedi. Bunlar cellatlığa meraklı tipler… Savcılık soruşturma açtı. Mesele bu… Avrupa medyası haber mi yaptı bunu?”

“Sen ne diyorsun? Yalnız bu olay değil ki… Avrupa medyası Türkiye'den hep dehşetle bahsediyor. Biz Türkler kahroluyor, Avrupalı komşularımıza karşı da rezil oluyoruz. Bir de Avrupa Birliği'ne girmeyi hayal ediyoruz. Yahu, bir liderin idamının konuşulduğu böyle bir ülkeyi Avrupa Birliği'ne alırlar mı? Milyon sene geçse almazlar!” Arkadaşımı teselli etmeye çalışıp “Ülkeyi bu hale getirenler kına yaksın!” dedim.