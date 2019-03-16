SÖZCÜ davası!

SÖZCÜ ve yazarlarının dün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları vardı.

Listede yer alan sanık isimlerinin karşısındaki suçlama kısmında “Terör örgütü kurmak veya yönetmek” ifadesi bulunuyordu.

2007 yılından bu yana 12 yıldır yayınlanan SÖZCÜ'nün 4 bin 280 adet nüshasının bir tek haberinde terör örgütüne destek varsa göstersinler, kendi kafamıza bir kurşun sıkalım, sayın mahkeme heyetini daha fazla yormayalım.

SÖZCÜ avukatları “Listede yer alan isimler hakkında böyle bir suçlama yok iken neden böyle yazılıyor? Bu durum düzeltilmelidir” diyerek itiraz ettiler.

Mahkeme Başkanı duruşma listesini inceledikten sonra “Haklısınız” dedi.

Listeyi hazırlayan mübaşirler “hata” yapmış! İyi niyetli düşünüyor ve bunda bir kasıt olmadığını umuyoruz.

Fakat… Gerçek olan şudur ki, SÖZCÜ'yü karalamak için nedense böyle gariplikler olabiliyor.

Artık alıştık bunlara ama haksızlıklara tahammül etmek zor oluyor!

Duruşmada ne mi oldu? Savcının mütalaasını hazırlaması için 18 Nisan tarihine bırakıldı.