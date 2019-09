Toplumsal vahşet!

Yeryüzünde insanın bulunduğu her yerde suç da vardır.

Her ülkede cinayetler işlenir, soygun, hırsızlık ve tecavüzler olur, fakat…

En çok suç işlenen ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesi ürpertici bir olaydır.

Elbette ki her devirde, her yerde suç işlenmiştir ama toplumumuzda hiçbir zaman bu devirdeki gibi azgınlık ve vahşet görülmemiştir.

Toplumumuz nasıl bir hale geldi? İnsanlarımızın yapısı neden değişti?

Sadece dünkü gazete haberlerinden birkaç vahşet örneği:

– Cani evlat, öz babasını, başına kerpetenle defalarca vurarak öldürdü.

– 50 bıçak darbesi ile öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı!

– Ablasını bıçakla delik deşik etti.

– Karısını boğarak öldürdü!

– Sevgilisini kılıçla doğradı!

– Komşusunu av tüfeği ile kalbura çevirdi!

– Kız kardeşini 6 kurşunla öldürdü… v.s.

Neden böyle vahşi bir toplum olduk?

Bunun mutlaka incelenmesi ve araştırılması gerekiyor!