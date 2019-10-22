Trump hasta!

Profesör Dr. Barbaros Çetin uluslararası tıp kongrelerine katılan bir bilim adamımız. Yurt dışında geniş bir çevresi var. Bakın neler anlatıyor?

Geçen yıl Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki konferansta konuşan Psikiyatrist John Gartner “ABD Başkanı Donald Trump'ın tehlikeli akıl hastalığı konusunda halkı uyarmak açısından etik bir sorumluluğumuz var. Bir yalancı ve narsist olmasından daha kötüsü, paranoyak, hayal dünyasında yaşayan ve abartan bir insan” dedi.

Yale Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Dr. Band Lee de “Bazı önde gelen psikiyatristlerin de belirttiği gibi Trump'ın aklî dengesi aşikâr bir sorun. Halkın bunu anlamaya başladığını düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Trump, çok yönlü psikolojik dengesizliklere sahip birisi. Kronik ‘Lyme' hastası olabilir. Çünkü bir önceki eşi Lyme hastası… Kenelerden geçen bu bakteri eşten eşe geçebilir. Tedavisi mümkün. Başkan Trump'ın acilen tedavi görmesi gerekiyor. Yoksa dünyayı daha çok belâlara sokacak!