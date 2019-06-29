Askerliğini uzatanın borçlanma primini devlet ödeyecek

Askerlik süresini kısaltıp, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen “Askeralma Kanunu” 26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Yeni kanuna göre, askerlik süresi erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Bedelli askerlikte bir ay temel askerlik eğitimi alınacak.

Yasanın bizim alanımızı ilgilendiren kısmı, altı ay olan askerlik süresini terhisten itibaren 6 ay daha uzatma hakkı verilen erbaş ve erlerin askerlik borçlanması ve yeni yasa ile ihdas edilen yedek astsubayların sosyal güvenlikleri ile ilgili düzenlemeleri.

Bugünkü yazının konusu ise, askerliğini er ve erbaş olarak yapacak olanlardan, ilk 6 aylık dönem sonunda askerlik hizmetine devam edip, bu sürenin sonunda terhis olanların askerlik borçlanması talebinde bulunmaları halinde, ikinci 6 aylık döneme ilişkin borçlanma tutarının devlet tarafından karşılanacak kısmı ile ilgili.

ERBAŞ VE ERLER

Yasaya göre, erbaş ve erlerden istekli olanlar, Yasada aranan şartları taşımaları koşuluyla, terhise hak kazandıkları tarihten itibaren 6 ay süreyle askerliğe devam edebilecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık askerlik süresi için ayrı, diğer 6 aylık askerlik süresi için ayrı terhis belgesi düzenlenecek.

Askerliğini uzatanlara asgari ücretin net tutarından (bugün için 1.829 TL) az olmamak üzere harçlık verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca 7600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı (bugün için 992.54 TL) geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek tutarda ilave ödeme yapılacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesine göre, er ve erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler, sigortalıların kendileri veya hak sahipleri tarafından borçlanılabiliyor.

Borçlanma primi tutarı, prime esas kazancın alt sınırı (asgari ücret) ile prime esas kazanç alt sınırının (asgari ücretin) 7,5 katı arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si kadar oluyor.

Askerliğini er ve erbaş olarak yapacak olanlardan, ilk 6 aylık dönem sonunda askerlik hizmetine devam edip, bu sürenin sonunda terhis olanların askerlik borçlanması talebinde bulunmaları halinde, ikinci altı aylık döneme ilişkin borçlanma priminin, prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanacak kısmı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenecek.

Diğer bir deyişle, ikinci 6 aylık dönem için yapılacak borçlanma tutarını, prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden devlet ödeyecek. Borçlanma için sigortalı tarafından asgari ücretin üzerinde bir kazanç belirlenmiş ise borçlanma tutarının asgari ücret üzerinden hesaplanacak kısmı devlet tarafından, aşan kısmı ise sigortalı tarafından ödenecek.